AKP'de İmamoğlu istifası!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Üsküdar Belediyesi'nde AKP'li Meclis Üyesi Ekrem Baki, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

AKP'li belediye meclisi üyesi Ekrem Baki, muhalefete yönelik baskıları dünya görüşüne yediremediği için partisinden istifa ettiğini açıkladı.

CHP'li Üsküdar Belediyesi meclisinde mayıs ayı toplantısı, Sinem Dedetaş başkanlığında düzenlendi. Burada söz alan Baki, AKP üyeliğinden istifa ettiğini belirterek, görevine bağımsız olarak devam edeceğini ifade etti.

dddd.jpg

Baki, istifasının sebebi olarak muhalefete yönelik baskıları göstererek şunları söyledi:

Son günlerde ülkemizde yaşanan ve muhalefete karşı yürütülen ağır baskılar ve dozunun giderek artması, iyiye evrileceğine dair bir işaret göremiyor oluşum ve gerek hukuk, gerekse siyaset anlayışımın bununla bağdaşmadığı sebebiyle mensubu bulunduğum Adalet ve Kalkınma Partisi'nden istifa etmiş bulunuyorum. Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.

Son Haberler
2. Daikin'le Yaşanabilir Gelecek Video Yarışması başlıyor!
2. Daikin'le Yaşanabilir Gelecek Video Yarışması başlıyor!
Ünlü fotoğrafçı Antalya'da öldürüldü!
Ünlü fotoğrafçı Antalya'da öldürüldü!
Fuze, Seri A yatırım turunda Galaxy ve e& Capital liderliğinde 12 milyon dolar yatırım aldı
Fuze, Seri A yatırım turunda Galaxy ve e& Capital liderliğinde 12 milyon dolar yatırım aldı
Akıllı temizlik çözümleri markası: “Bu Anneler Günü, onlara 'zamanı' armağan etmenin zamanı”
Akıllı temizlik çözümleri markası: “Bu Anneler Günü, onlara 'zamanı' armağan etmenin zamanı”
Mekanik sistemler depremde hayat kurtarıyor
Mekanik sistemler depremde hayat kurtarıyor