AKP'de İmamoğlu istifası!

AKP'li belediye meclisi üyesi Ekrem Baki, muhalefete yönelik baskıları dünya görüşüne yediremediği için partisinden istifa ettiğini açıkladı.

CHP'li Üsküdar Belediyesi meclisinde mayıs ayı toplantısı, Sinem Dedetaş başkanlığında düzenlendi. Burada söz alan Baki, AKP üyeliğinden istifa ettiğini belirterek, görevine bağımsız olarak devam edeceğini ifade etti.

Baki, istifasının sebebi olarak muhalefete yönelik baskıları göstererek şunları söyledi:

Son günlerde ülkemizde yaşanan ve muhalefete karşı yürütülen ağır baskılar ve dozunun giderek artması, iyiye evrileceğine dair bir işaret göremiyor oluşum ve gerek hukuk, gerekse siyaset anlayışımın bununla bağdaşmadığı sebebiyle mensubu bulunduğum Adalet ve Kalkınma Partisi'nden istifa etmiş bulunuyorum. Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.