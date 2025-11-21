TBMM’de çözüm sürecine yönelik kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’la görüşmek üzere İmralı’ya heyet gönderilip gönderilmeyeceğini belirlemek için toplanmıştı.

Yapılan oylamada AK Parti, MHP, DEM Parti ile TİP ve EMEP temsilcilerinin “evet” oylarıyla İmralı'ya gitme kararı alındı.

KÜRŞAD ZORLU KOMİSYONA KATILMADI

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda, 'İmralı'ya gidiş' oylama sonucunda Komisyonun, İmralı'ya gitmesi yönünde karar alındı. Yaklaşık 2,5 saat süren komisyon toplantısında 'İmralı ziyareti' oylaması yapıldı.

İYİ Parti'den istifa ederek AKP'ye katılan ve partinin komisyon üyesi olan Kürşad Zorlu'nun oylamaya katılmaması ise dikkat çekti.