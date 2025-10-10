19 Mart’ta İBB’ye yapılan operasyonun ardından CHP’li belediyelere de ardı ardında operasyonlar gerçekleştirilmişti. Bu nokta CHP’deki yargı baskısı ise göze çarpıyor. Bu noktada anketler üzerinde CHP’nin yükselişi ise son dönemler belirginleşmeye başladı.

"SAHA KORKUSU OLUŞTU"

AKP içerisinde ise bazı kurmaylar artan yargı operasyonları nedeniyle halkla aralarındaki mesafenin büyüdüğünü dile getiriyor. Cumhuriyet muhabiri Merve Kılıç’ın AKP kulislerine dayandırdığı habere göre; “Saha korkusu oluştu. Bu gidişle seçim döneminde sahaya çıkamayacağız. Vatandaşın bize güveni azaldı” sözlerini kurmaylarca dile getirildiğini iddia etti.

"ERDOĞAN’A HALKIN GERÇEK GÜNDEMİ AKTARILMIYOR"

AKP kulislerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da çevresinden yanlış bilgilerle yönlendirildiği de konuşuluyor. Parti içindeki bazı isimler, “Erdoğan’a halkın gerçek gündemi aktarılmıyor. Ekonomik tablo sahada çok ağır” açıklamasını yapıyor.

EKONOMİ RAHATSIZLIĞI

Kurmaylar ise asgari ücret, emekli maaşları ve temel tüketim maddelerinde artan fiyatlar nedeniyle geniş seçmen kesimlerinde ciddi rahatsızlık yaşandığını aktarıyor.