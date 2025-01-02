AKP'de İstanbul için 19 ilçenin başkan adayları belirlendi

AKP İl Başkanlığı, 8 Şubat 2025 tarihinde yapılması planlanan 8. Olağan İstanbul İl Kongresi için hazırlıkların yoğun bir şekilde devam ettiğini duyurdu. Kongreye yönelik hazırlıklar hızla ilerlerken, İstanbul’daki 19 ilçenin yeni başkan adayları da belirlendi.

19 İLÇENİN YENİ BAŞKAN ADAYLARI DUYURULDU

Bağcılar Belediye Başkanı ve AK Parti İstanbul İl Başkan Adayı Abdullah Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul’daki 19 ilçenin yeni başkan adaylarının belirlendiğini açıkladı. Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle belirlenen başkan adaylarının isimlerini duyurarak, yeni dönemin İstanbul’a hayırlı olmasını diledi.

KABAKTEPE, ADAYLARI TEBRİK ETTİ

AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de konuya ilişkin açıklamada bulunarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tensipleriyle belirlenen ilçe başkan adaylarını tebrik etti. Kabaktepe, seçilecek yeni ilçe yönetimlerine başarılar dileyerek, bugüne kadar görevlerini büyük bir özveriyle yürüten mevcut ilçe başkanları ve yönetimlerine teşekkür etti.

İSTANBUL’UN YENİ BAŞKAN ADAYLARI ŞU ŞEKİLDE: