AKP’de istifalar seriye bağlandı! 2 il başkanı daha yollarını ayırdı…

AKP’de peş peşe istifaların ardı arkası kesilmiyor. Son 48 saat içinde 7 il başkanı üst üste istifa etti. AKP Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi ve Ordu İl Başkanı Selman Altaş, son istifa edenler oldu.

PARTİ KATILIMLARIYLA ÖVÜNÜRKEN, İSTİFALARIN GELMESİ

Son dönemde diğer belediye başkanların partilerinden istifa edip AKP’ye katılmasıyla gündeme damga vuruyordu. Ancak Erdoğan’ın parti katılımlarını övünerek bahsederken, partinin il teşkilatlarında ardı ardına da istifalar gelmesi dikkat çekti.

5 İL BAŞKANI İSTİFA ETTİ

Dün AKP'de Elazığ, Muğla, Adıyaman, Niğde ve Çanakkale il başkanları sosyal medya hesapları üzerinden istifa ettiklerini duyurmuştu.

2 İL DAHA BUGÜN EKLENDİ

Bugün ise yeni bir gelişme yaşandı. 5 ilin içine 2 il başkanı daha eklendi. AKP’de son 48 saat içinde tam 7 il başkanı üst üste istifa etmiş oldu. AKP Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi ve Ordu İl Başkanı Selman Altaş son istifa edenler arasına eklendi.

Ordu İl Başkanı Selman Altaş

AKP Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi

BAŞKANLAR AÇIKLADI

Ordu İl Başkanı Selman Altaş istifa haberini, “11 Nisan 2023 tarihinde büyük bir onur ve gururla devraldığım AK Parti Ordu İl Başkanlığı görevimden, bugün itibarıyla istifa etmiş bulunuyorum” ifadelerini kullandı. AKP Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi ise “Onurla ve gururla yürüttüğüm AK Parti Bitlis İl Başkanlığı görevimden istifa etmiş bulunuyorum” dedi.