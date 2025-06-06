AKP’de kılıçlar çekildi, 2 aday arasında yarış kızıştı! Erdoğan sonrası konuşuluyor… Nuray Babacan’dan bomba kulis…

AKP içerisinde adaylı tartışmaları Erdoğan’ın aday olmaya ne kadar gönüllü olduğunu söylediği ve bunun taşlarının döşendiği dönemde tekrardan alevlendi. Ünlü yazar Nuray Babacan, bir süreden beri parti kulislerde Erdoğan sonrasında Bilal Erdoğan’ın ne kadar iyi lider olacağı servis edilmeye başlandığını yazdı. Babacan, ayrıca Bilal Erdoğan’ın lider özelliği olmadığını savunan grupların, bir süreden beri bilinçli bir tercihle, gözlerden uzak duran damat Selçuk Bayraktar’ın Erdoğan sonrası için iyi bir seçenek olduğunu söylediğini aktardı.

BİLAL ERDOĞAN İSMİ GELMEYE BAŞLADI

Ankara’nın kulis yazarı Nuray Babacan bugünkü “Bilal Erdoğan işi nereden çıktı” başlıklı köşe yazısında Erdoğan sonrası AKP içerisinde iki isim arasındaki yarışın kızıştığını yazdı.

Babacan, Bilal Erdoğan’ın yeniden kulislerde dolaşıma sokulduğunu belirtirken, oğlu Bilal Erdoğan, bazı Youtuber’lar ve bir takım yeni ünlülerle bir araya gelmesini işaret etti. Babacan, “İlginçtir, tam da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aday olmaya ne kadar gönüllü olduğunu söylediği ve bunun taşlarının döşendiği dönemde, bu tartışma yeniden alevlendirildi. Bize ilginç gelen, bu kulisleri yayanların zamanlaması. Bir süreden beri parti kulislerde Erdoğan sonrasında Bilal Erdoğan’ın ne kadar iyi lider olacağı servis edilmeye başladı. AKP içindeki olasılıklar arasında en zayıf olanı, hızlı bir şekilde dolaşıma sunuldu. Hatta şöyle sözler eşliğinde; “Bilal Erdoğan milli görüş geleneğini temsil ediyor. Muhafazakar çizgisinde hiçbir kırılma yok. Tam da bizim tabanımızın istediği gibi. Ayrıca duruşu, ses tonu ve konuşma biçimiyle aynı Tayyip Erdoğan…”

SELÇUK BAYRAKTAR DÜŞÜNENLER DE VAR

Başka adayların da olduğunu söyleyen Babacan, bu durumdan Selçuk Bayraktar destekçilerinin rahatsız olduğunu belirterek, “Bu sohbetlerin muradını anlamaya çalışırken, başka aday adaylarıyla ilgili de görüş ve öneriler dile getirilmeye başlandı. Bilal Erdoğan’ın lider özelliği olmadığını savunan gruplar, bir süreden beri bilinçli bir tercihle, gözlerden uzak duran damat Selçuk Bayraktar’ın Erdoğan sonrası için iyi bir seçenek olduğunu diye getirdi. Bayraktar’ın halktan kopuk olduğu iddiasıyla itiraz edenler de var tabi” dedi.

FİDAN VE EKİBİ SESSİZ

Diğer aday adayı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ekibinin ise sessiz olduğunu Babacan köşesinde yazdı. Babacan, “Bu arada yönetimde etkin olan diğer aday adayı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ekibi ise sessiz. Onlar bu tür tartışmaların parçası olmayı ve zamansız konuşmaları gereksiz buluyor. Sessiz sedasız bir sonraki sürece hazırlanıyor da olabilirler…” ifadelerini kullandı.