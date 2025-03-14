AKP’de ‘koltuk’ krizi! 'Yok artık' dedirtecek olay

AKP'nin TBMM Grup toplantılarında oluşan oturma düzeni karmaşası, yeni alınan kararla çözüldü.

Daha önce ayarlanan koltuk düzenine rağmen, bazı milletvekilleri ve teşkilat mensupları başkan vekilleri, genel başkan yardımcıları ve MYK üyelerine ayrılan koltuklara oturuyordu. Yaşanan bu durumun ardından yetkililerin farklı yerler aramak zorunda kalmasına sebep oluyordu.

Öte yandan, bazı milletvekillerinin oturacak yer bulamaması sebebiyle danışmanlarını erken saatlerde salona göndererek yer ayırtma yöntemine başvurdukları biliniyordu.

KOLTUKLAR NUMARALANDIRILDI

Türkiye gazetesinden Emrah Özcan'ın haberine göre, yeni düzenleme ile beraber, her milletvekilinin oturacağı koltuk önceden belirlenerek numaralandırıldı. Böylece her vekil, artık kendisine ayrılan koltukta oturacak ve illerin temsilcileri aynı bölgede yer alacak.