AKP'de koltuk savaşları: Gözaltına alınanlar var!

Sözcü'den Veli Toprak’ın haberine göre, AKP’nin ilçelerde gerçekleştirdiği kongrelerde yaşanan tartışmalar teşkilatta huzursuzluk yarattı. İddiaya göre, AKP’nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın’ın Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşerek bazı isimler için önerilerde bulunması, parti içindeki dengeleri bozdu ve tartışmalara neden oldu.

RAKİP ADAY İÇİN İMZA TOPLANDI

Bu süreçte, bazı yöneticilerin polis tarafından gözaltına alındığı belirtilirken, Fethiye’de rakip bir adayın desteklenmesi için imza kampanyası başlatıldığı öğrenildi. Yaşanan gelişmelerin ardından AKP Muğla İl Başkanı Gültekin Akça, il başkanlığı için yeniden aday olmayacağını duyurarak görevinden istifa ettiğini açıkladı

"EVLATLARA GÖZALTILAR BAŞLADI"

Fethiye belediye başkan aday adayı Zihni Çakır, “Siz çıldırmış olmalısınız. Delege listelerini polis korumasıyla almak yetmedi, evlatlara gözaltılar başladı” dedi.