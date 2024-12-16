AKP'de kongre öncesi flaş hamle! 25 ismin üstü çizildi

Süleyman Çay / Yeniçağ / Özel Haber

2024 yılındaki yerel seçimlerde AKP, 22 yıllık iktidarında ilk kez seçim yenilgisi almıştı. CHP ise AKP’yi geçti. Erdoğan ise AKP’deki yenilginin ardından değişim sinyalini vermişti. Büyük kongre öncesi aldığımız kulis bilgisine göre; İstanbul’da 25 ilçe başkanlarının istifası istendi.

22 YILLIK İKTİDARDA İLK YENİLGİYİ ALMIŞTI

Türkiye'de son yerel seçimler 31 Mart 2024’te yapılmıştı. CHP, 1977 seçimlerinden sonra resmi olmayan sonuçlara göre birinci parti konumuna yükselerek kendisi açısından tarihi zafer kazanmıştı. AKP ise 22 yıllık iktidarında ilk kez seçim yenilgisini tatmıştı.

DEĞİŞİM SİNYALİNİ VERDİ

Erdoğan ise İstanbul’da tarihi fark ile kaybedilmesi ve meclis çoğunluğunun kaybedilmesinin ardından değişimi başlattı. Erdoğan, geçtiğimiz günlerde “Kabinede ve parti genel başkan yardımcılarında değişiklik olabilir” demişti.

BÜYÜK KONGRE MAYIS’TA OLACAK

AKP’de ise şimdiden büyük kongre hazırlık çalışmaları hızlandı. Bir yandan ilçe kongrelerinde süren AK Parti, diğer yandan ilçe kongreleri tamamlanan 65 ilde, il kongre sürecini planlıyor. Erdoğan'ın "A Takımı"nı yenileyeceği de kulislerde konuşuluyordu. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere bazı büyükşehirlerin kongreleri ise son yapılacak. En geç mart sonuna kadar 8. Büyük Olağan Kongre için hazırlık çalışmaları bitirmiş olacak. Büyük kongre ise mayısta yapılacak.

25 İLÇE BAŞKANI İLE YOLA DEVAM EDİLMEYECEK

Büyük kongre öncesi Yeniçağ Gazetesi muhabiri Süleyman Çay'ın aldığı kulis bilgilerine göre, İstanbul’da 25 ilçe başkanı ile yola devam edilmeyecek. İşte değişen ilçe başkanlıkları ve isimleri...

İşte değişen 25 İlçe Başkanlığı...

Ataşehir, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Bayrampaşa, Beyoğlu, Büyükçekmece, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla ,Üsküdar ve Zeytinburnu...

Üsteki sıralamaya göre ilçelerdeki belediye başkanlarının isimleri...

Burak Çiftçi, Rüstem Tüysüz, Fatih Tuna, Cuma Parlak, Ersin Saçlı, Abdullah Enes Özkan, Murat Çelik, Yakup Yaşa, Fatih Aydemir, Fatih Kaya, Serkan Cantürk, Nimet Gündoğdu, Sami Şahin, Erdoğan Akkaya, Özer Sarıkaya, Turgay Akpınar, Halil İbrahim Kurşun, Ekrem Pamuk, Ayhan Uşdi, Süleyman Yiğitoğlu, Erdoğan Akgül, Harun Uzun Talha, Tayfur Erdem ve Demir Abdülselami Delibalta...