19 Mart’ta İBB’ye yapılan operasyonun ardından İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, ve bir çok isim tutuklanmıştı. CHP, belediyelere yapılan operasyonun dışında kurultay davası baskısıyla da uğraşıyordu.

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı ve 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davada kritik duruşma görüldü. Mahkeme, 'mutlak butlan' davasını asıl davanın kanunsuz kalması sebebiyle reddine karar verdi. Bu noktada CHP’ye kayyum konusu gündemden kalktı.

YILMAZ: CUMA GÜNÜ HER ŞEYİN TOPARLANMASINA VESİLE OLUR, İNŞALLAH

Nefes’ten Nuray Babacan, AKP ve Saray kulislerinde kurultay davasına ilişkin değerlendirmeleri köşe yazısında aktardı.

Saray’da yapılan toplantılarda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın bu tür davaların ciddi ekonomik sonuçları olacağını dile getirerek, “cuma günü her şeyin toparlanmasına vesile olur, inşallah” dediği aktarılıyor.

AKP’DE “ETME BULMA” KORKUSU KULİSİ

Ancak İktidar partisi içinde konuya hukuki açıdan bakanlar bulunuyor. "Siyaset mahkeme kapılarında zayi edilmesin” yorumları yapanların çoğu, bu mekanizmanın başka bir dönemde kendilerine uygulanması korkusunu yaşıyor.

ERDOĞAN TALİMAT VERDİ İDDİASI

Konunun Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da aktarıldığı ve çalışma yapılması talimatı verdiği de iddia ediliyor.

“Siyasi Partiler Kanunu özel bir kanundur. Siyasi partiler derneklerle eşit tutulamaz. Bu nedenle açık kapı bırakılmayacak bir düzenleme yapılmalı. Seçim yargısının verdiği mazbata, mahkeme yoluyla iptal edilmemeli. YSK, seçim yarısını uygulama noktasında daha net ve keskin durmalı. Anayasa’ya garantici hükümler konulmalı…” önerisi yapanlar da bulunuyor.