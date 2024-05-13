AKP’de makam odasını boşaltacak isimler belli oldu. Ankara kulisleri bu haberle çalkalanıyor.

AKP’nin yerel seçimi kaybetmesi sonrası parti teşkilatlarında büyük değişim bekleniyor. Seçim sonrası yapılan MYK toplantılarında ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın söylemlerinde değişimin ayak sesleri duyuluyor.

AKP’nin son MYK toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bayrak değişimine gidileceğini söylediği öğrenildi. AKP kulislerinden edinilen bilgilere göre, sonbaharda olağanüstü kongre beklenirken yönetim kademelerinde değişimin kongre öncesi olabileceği de kaydediliyor.

Değişimin özellikle CHP’ye kaybedilen illerde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu illerde il başkanlarının değişmesine kesin gözüyle bakılıyor. Öte yandan MYK’da da büyük değişim olabileceği kaydediliyor.

ERDOĞAN İL BAŞKANLARI İLE GÖRÜŞECEK

Türkiye gazetesinden Emrah Özcan’ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP’li il başkanları ile görüşecek. Söz konusu toplantı yerel seçim sonrası Erdoğan’ın il başkanları ile yapacağı ilk görüşme olmasından ötürü önem taşıyor.

Yarın gerçekleşecek toplantıda bazı il başkanlarının değişmesi bekleniyor. Öte yandan Erdoğan’ın değişime yönelik mesajlar vereceği kulislere yansıdı.

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan’ın başkanlık edeceği toplantı, 31 Mart seçimleri sonrası ilk il başkanları toplantısı olmasından dolayı büyük önem taşıyor.

Toplantıda bazı il başkanlarının değişebileceği belirtilirken, Erdoğan’ın değişim sürecine yönelik önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

Yarın yapılacak toplantıda, öncelik olarak koltuğu boş olan illere asaleten başkan atanmasının yanı sıra İstanbul ve Ankara gibi bazı illerin yönetimlerinin değişmesi öngörülüyor. Toplantıda, şehir şehir oy kaybının sebepleri de istişare edilecek.