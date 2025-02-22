AKP'de Mesut Özil ve Sinan Akçıl sürprizi

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, eski futbolcu Mesut Özil ve şarkıcı Sinan Akçıl'ın AKP MYK'da yer alacağı iddiasını ortaya attı. Kulat'ın iddiası bununla da kalmadı.

Kulat, Özlem Zengin'in Merket Yürütme Kurulu listesinde adının olmadığının söylendiğini belirtti. Bir başka paylaşımında ise MKY'e giren isimlerin Mahir Ünal (asil) Derya Ayaydın (asil) Osman Gökçek (asil) Emre Cemil Ayvalı (asil) Mehmet Umur (asil) Mevlüt Çavuşoğlu (asil) Bülent Turan (asil) Kürşat Zorlu (asil) Ali İhsan Yavuz (asil) Osman Nuri Kabaktepe (asil) İsmail Can Gökbudak (asil) Eyüp Kadir İnan (asil) Cengiz Özdemir (asil) Hasan Mısırcı Tekirdağ (asil) Mustafa Varank (asil) olduğunu yazdı.

Ankara'da bugün yapılacak olan AKP 8. Olağan Büyük Kongresi'nin bütün hazırlıkları tamamlanırken, kongrede büyük değişim olacağına kesin gözü ile bakılıyordu. Kongre ile ilgili ilk kulis bilgileri gelmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kongre öncesi büyük bir değişimin sinyalini vermişti. Ancak gelen son kulis bilgilerine göre değişmeyenler ile ilgili bilgiler ilk olarak geldi.

MESUT ÖZİL VE SİNAN AKÇIL LİSTEDE

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, dikkat çeken bir paylaşım yaparak Mesut Özil ve Sinan Akçıl'ın AKP MYK'da yer alacağını yazdı.

Mehmlet Ali Kulat paylaşımında "Mesut Özil, Sinan Akçıl, Nilhan Osmanoğlu gibi kamuoyunun yakından tanıdığı kişiler de AK PARTİ MKYK da." dedi.

VEDAT DEMİRÖZ'ÜN İSMİ YOK

Kulat paylaşımına "Mevcut MYK üyelerinden yani genel başkan yardımcılarından Vedat Demiröz hariç, diğer tüm isimler MKYK listesinde." diyerek devam etti.