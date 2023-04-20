AKP'de milletvekili aday listesindeki üç isim değişti

AKP'nin milletvekili aday listesinde, İstanbul ve Samsun seçim çevresinden üç isim değiştirildi. AKP MKYK üyesi ve eski İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İstanbul 3. Bölge 8. sırada aday gösterildi.

AKP'de milletvekili aday listesindeki üç isim değişti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde seçime katılacak partiler ile milletvekili kesin aday listesini internet sitesinde yayımladı.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında da yayımlanan YSK kararına göre, AKP'nin geçici aday listesindeki İstanbul ve Samsun seçim çevresinden üç isim değiştirildi.

İstanbul 3. Bölge seçim çevresinde 8. sırada aday gösterilen Necmi Kadıoğlu'nun yerine AKP MKYK üyesi ve eski İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İstanbul 1. Bölge seçim çevresinde 33. sırada aday gösterilen Mustafa Naim Yağcı'nın yerine de Muhammet Enes Savaş aday yapıldı.

Samsun seçim çevresinde 8. sırada aday gösterilen Kadir Kayan'ın yerine ise Uğur Etli'nin adaylığı açıklandı. (AA)

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