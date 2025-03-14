AKP'de ortalığı toz duman edecek anket! Saray derin sessizliğe gömülecek

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AKP'de ortalığı toz duman edecek anket! Saray derin sessizliğe gömülecek

Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle. ALF Araştırma şirketi Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili önemli bir anket yaptı. Ankette, AKP, MHP ve DEM Partililerin Ekrem İmamoğlu'nu destekleme yüzdesi dikkat çekti.

Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın karşılaştırılmasının yer aldığı anket dikkat çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verilen destek hakkında sorulan soruya cevap veren katılımcılar daha önce oy verdikleri partilere göre ayrıldı.

ALF Araştırma'nın anketine göre Ekrem İmamoğlu CHP'lilerin yüzde 92,7'sinin desteğini alırken AKP'ye oy verenlerin yüzde 8,5'i de oy tercihini Ekrem İmamoğlu'ndan yana kullanacaklarını ifade etti.

DEM Partililerin yüzde 89'u İmamoğlu'na oy atmayı düşünürken, MHP'lilerin de yüzde 18,4'ü oyunu Ekrem İmamoğlu'na atmayı planlıyor. Öte yandan Zafer Partisi'ne oy verenlerin yüzde 40'ı İYİ Parti'ye oy verenlerin yüzde 67'si ve Yeniden Refah Partisi'ne oy verenlerin yüzde 22'si oy tercihini Ekrem İmamoğlu'ndan yana kullanmayı planlıyor.

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