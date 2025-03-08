AKP'de ortalığı toz duman edecek anket! Saray'ın her köşesinde bu sonuçlar fısıldanıyor...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
AKP'de ortalığı toz duman edecek anket! Saray'ın her köşesinde bu sonuçlar fısıldanıyor...

MDRaporlar hesabı 5 anket şirketinin ortalamasında Yavaş'ın Erdoğan'a fark attığı görüldü.

MDRaporlar hesabı 5 anket şirketinin ortalamasını paylaştı. Tek sonuçlu ankette AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABB Başkanı Mansur Yavaş arasındaki sonuçlar paylaşıldı. Yavaş, 55.3, Erdoğan’ın ise 44.7 oy oranı aldığı görüldü.

5 ANKETİN ORTALAMASI PAYLAŞILDI

Sosyal medyadan ulusal ve uluslararası seçim ve kamuoyu araştırmalarını paylaşan MDRaporlar, hesabında dikkat çeken şubat ayında yapılan 5 anketin ortalamasını paylaştı. Araştırmada Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan hangisine oy atacağı seçmene yöneltildi.

YAVAŞ, ERDOĞAN’A FARK ATTI

ASAL- DİEN- HBS- Özdemir- Saros anket şirketinin ortalamasında Mansur Yavaş’ın Erdoğan’a fark attığı görüldü. Yavaş yüzde 55.3 oy alırken, Erdoğan yüzde 44.7 oran aldı. Yavaş’ın Erdoğan’a fark attığı görüldü.

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