AKP'de ortalığı toz duman edecek anket! Saray'ın her köşesinde bu sonuçlar fısıldanıyor...

MDRaporlar hesabı 5 anket şirketinin ortalamasını paylaştı. Tek sonuçlu ankette AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABB Başkanı Mansur Yavaş arasındaki sonuçlar paylaşıldı. Yavaş, 55.3, Erdoğan’ın ise 44.7 oy oranı aldığı görüldü.
5 ANKETİN ORTALAMASI PAYLAŞILDI
Sosyal medyadan ulusal ve uluslararası seçim ve kamuoyu araştırmalarını paylaşan MDRaporlar, hesabında dikkat çeken şubat ayında yapılan 5 anketin ortalamasını paylaştı. Araştırmada Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan hangisine oy atacağı seçmene yöneltildi.
YAVAŞ, ERDOĞAN’A FARK ATTI
ASAL- DİEN- HBS- Özdemir- Saros anket şirketinin ortalamasında Mansur Yavaş’ın Erdoğan’a fark attığı görüldü. Yavaş yüzde 55.3 oy alırken, Erdoğan yüzde 44.7 oran aldı. Yavaş’ın Erdoğan’a fark attığı görüldü.
Şubat ayında kamuoyu ile paylaşılan Mansur Yavaş vs Recep Tayyip Erdoğan anketlerinin ortalaması. pic.twitter.com/1wvBR9xAeW— MDRaporlar (@MDRaporlar) March 7, 2025