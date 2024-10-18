AKP'de rekor üye kaybı, herkes e-devletini kontrol etsin!

AKP’nin resmi rakamlara göre 2023 Ocak’ta üye sayısı 11 milyon 241 bin 230.

Tam 1 yıl sonra, 2024 Ocak’ta ise sayı 11 milyon 41 bin 464’e düşüyor!

Yani AKP’nin üye kaybı 200 bin!

AKP üye kaybettikçe seçim dönemlerinde sık sık denk geldiğimiz konu, genel gündemimiz haline geliyor!

Siyasi parti üyelikleri!

Son seçimde hatırlayın devlet memurlarının dahi “yasak olmasına rağmen” parti üyesi yapıldıkları ortaya çıktı!

Binlerce vatandaş haberleri olmadan AKP üyesi yapıldıklarını iddia etti!

E-devletini kontrol edenler bir öğrendi ki AKP üyesi olmuşlar!

Kimleri kimleri üye yapmadılar ki!

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu da üye yaptılar!

Ağaoğlu çıktı açıkladı, sesini duyurdu!

Sanırım üyelikler toplu olarak yapılıyor!

Yoksa kamuoyunda ses getirecek isimleri üye yapıp neden konunun yayılmasını istesinler ki?

Kimdir?

Nedir?

Necidir?

Hiç önemli değil!

İnsanların yaşayıp yaşamadığı bile önemli değil!

Ölüleri seçmen yapmadılar mı? bu ülkede!

“Kimlik numarası var mı yok mu?” tek önemli olan bu!

En son bizim gazetenin Hatay temsilcisi Halit İri’nin başına geldi!

İri, önceki gün çevresinde birkaç kişinin başına gelmesi sonrası e-devlete girip kontrol ediyor, “herhangi bir siyasi üyeliğim var mı?” diye!

O da ne?

Muhalif Yeniçağ’ın Hatay temsilcisi AKP üyesi çıkıyor!

Seçim dönemlerinde hepimize kanıksattıkları bu durum artık seçim dönemi dışında da yapılmaya başlandı!

Her daim kontrol etmek gerekiyor demek ki!

Bir açıp bakın isterseniz, siz de AKP üyesi olmuş olabilirsiniz!

Siyasal iletişim açısından “halk desteği” gibi gösterilen bu durum hukuksal boyutuyla “Evrakta sahtecilik” suçu!

İnsanlar iradeleri dışında parti üyesi yapılıyor ancak kimlerin yaptığı bir türlü bulunamıyor!

Eylemden kimin fayda sağladığı ortada ama suçu kimin işlediği belli değil!

Enteresan bir durum var ortada!

Enteresan mı dedim?

Pardon,

Türkiye’de yaşadığımızı bir anlığına unuttum.