2 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • AKP'de 'Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı'na 6 isim atandı

AKP'de 'Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı'na 6 isim atandı

AKP'de seçim işlerinden sorumlu başkan yardımcılığına 6 isim daha getirildi. Atanan yeni isimler daha önce belirlenen 9 isimle beraber seçim işlerinden sorumlu başkan yardımcılığı görevini yürütecek.

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 05:53
Takip Et

AKP'de 'Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı'na 6 isim atandı

AKP'de 'Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı'na 6 isim atandı
+
Aa
-

2023 seçimleri yaklaşırken siyasi partiler de çalışmalarını sürdürüyor. AKP'de seçim çalışmalarını yürütecek Seçim İşleri Başkanlığı'na yeni atamalar yapıldı. Başkan yardımcılığına 6 yeni daha isim getirildi.

Hakan Çavuşoğlu, Recep Özel, Mahmut Atilla Kaya, İshak Gazel, Oğuzhan Kaya ve Mehmet Ali Özkan, seçim işlerinden sorumlu başkan yardımcılığı görevini yürütecek.

AKP'de Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı görevini daha önce 9 isim yürütüyordu.

Bu alanda yeni atanan 6 isimle birlikte 15 başkan yardımcısı görev alacak.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Haluk Levent aldığı yeni kararı açıkladı: Artık yoruldum
1
﻿Haluk Levent aldığı yeni kararı açıkladı: Artık yoruldum
﻿Haluk Levent aldığı yeni kararı açıkladı: Artık yoruldum
﻿ 4 büyükşehir için tehlike çanları: Haritalar çok yakın bir sınırda olduğumuzu gösteriyor
2
﻿ 4 büyükşehir için tehlike çanları: Haritalar çok yakın bir sınırda olduğumuzu gösteriyor
﻿ 4 büyükşehir için tehlike çanları: Haritalar çok yakın bir sınırda olduğumuzu gösteriyor
﻿Bugünden itibaren WhatsApp kullanamayacak telefonlar açıklandı
3
﻿Bugünden itibaren WhatsApp kullanamayacak telefonlar açıklandı
﻿Bugünden itibaren WhatsApp kullanamayacak telefonlar açıklandı
﻿Dünyaca ünlü kişi oturacak. Adnan Oktar'ın villası satıldı
4
﻿Dünyaca ünlü kişi oturacak. Adnan Oktar'ın villası satıldı
﻿Dünyaca ünlü kişi oturacak. Adnan Oktar'ın villası satıldı
﻿Kesenin ağzını açtılar. Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına girdi
5
﻿Kesenin ağzını açtılar. Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına girdi
﻿Kesenin ağzını açtılar. Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına girdi
﻿10 günlük süre verilmişti: EYT'de şartlar değişti
6
﻿10 günlük süre verilmişti: EYT'de şartlar değişti
﻿10 günlük süre verilmişti: EYT'de şartlar değişti
﻿Kızılay'ın çadır skandalını anlatan en güzel paylaşım. Herkes paylaşımdaki Haluk Levent'i konuşuyor
7
﻿Kızılay'ın çadır skandalını anlatan en güzel paylaşım. Herkes paylaşımdaki Haluk Levent'i konuşuyor
﻿Kızılay'ın çadır skandalını anlatan en güzel paylaşım. Herkes paylaşımdaki Haluk Levent'i konuşuyor
﻿Secde suresi ne anlama geliyor?
﻿Secde suresi ne anlama geliyor?
﻿Secde suresi ne anlama geliyor?
﻿Kocaeli’nde terör operasyonu
﻿Kocaeli’nde terör operasyonu
﻿Kocaeli’nde terör operasyonu
﻿Berber ve kardeşine silahlı saldırı
﻿Berber ve kardeşine silahlı saldırı
﻿Berber ve kardeşine silahlı saldırı
﻿G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş'tan flaş karar
﻿G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş'tan flaş karar
﻿G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş'tan flaş karar
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.