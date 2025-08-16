AKP’de şimdi de ‘Erdoğan fotoğrafı’ tartışması çıktı: Şatafatlı dekorlar, altın varaklı masalar…

AKP’de son dönemde çıkan tartışmalara yenisi eklendi. AKP Genel Sekreteri İnan’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım tartışmanın fitilini ateşledi.

AKP’de son dönemde çıkan tartışmalara şimdi de ‘Erdoğan fotoğrafı eklendi. AKP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı kişilerin makam odalarındaki fotoğrafıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İnan, şunları kaydetti:

"Son dönemde bazı şahısların, ofislerini şatafatlı dekorlarla süsleyip altın varaklı masalar, kırmızı taht koltuklar arasında Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımızın fotoğrafını bir vitrin süsü gibi kullanarak milleti etkilemeye çalıştıkları görülüyor.

Açıkça ifade edelim ki, o fotoğraf bir makam odasının dekoru değildir. İstismar aracı hiç değildir! O fotoğraf, bir davanın, bir mücadelenin ve millete hizmet yolunda ödenen büyük bedellerin sembolüdür.

Cumhurbaşkanımızın hatırasını kendi şahsi reklamına alet edenler, kamuoyu nezdinde asla karşılık bulamayacaktır. Bu istismarcılarla bireysel düzeyde mücadele etmekle kalmayacak, parti olarak da ayrı bir mücadele içine gireceğiz. Çünkü bizim için bu dava, makam süslerinin değil, milletin derdiyle dertlenenlerin, gece gündüz çalışanların davasıdır."

