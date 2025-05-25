AKP'de şok istifa! 'Hakkımı helal etmiyorum'

Kaynak: Serhatnews
AKP'de şok istifa! 'Hakkımı helal etmiyorum'

AKP Van İl Başkan Yardımcısı Murat Taşkıran, parti yönetimindeki baskılara dayanamadığını belirterek istifa ettiğini açıkladı.

AKP Van İl Başkan Yardımcısı Murat Taşkıran, görevinden istifa ettiğini duyurdu. Taşkıran, istifasının gerekçesi olarak partide bazı kişilerin bireysel çıkarlarını ön planda tutmasını ve kendisine yönelik sistematik baskıların sürdürülmesini gösterdi.

Taşkıran’ın aldığı bu karar, parti kulislerinde geniş yankı uyandırırken, perde arkasında başka bir İl Başkan Yardımcısı olan Kemalettin Aracı’nın kamu kurumları üzerinde baskı kurduğu ve partide tek yönlü bir nüfuz alanı yaratma çabasında olduğu iddiaları ortaya atıldı.

Parti içindeki konuşmalarda sıkça gündeme gelen Kemalettin Aracı’nın geçmişte farklı siyasi hareketlerde bulunmuş olması, teşkilatta güven sorunları olduğunu ortaya çıkardı. Taşkıran’ın istifası, parti içi dengelere ve kurumsal yapıya dair tartışmaları yeniden alevlendirdi.

"HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"

Edinilen bilgilere göre, Taşkıran istifa dilekçesinde, “Bunu yapmaya mecbur bırakanlara hakkımı helal etmiyorum” ifadelerine yer verdi.

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