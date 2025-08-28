AKP'de şok istifa! Sebebi yok artık dedirtti

Karabük’te AKP'nin 2002 yılında kurucu il yönetiminde yer alan ve 31 Mart 2024’teki yerel seçimlerde AKP'den Karabük Belediye Meclis Üyesi seçilen İrfan Topçu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 9 maddede arabasının çekilmesinin hukuksuz olduğunu öne sürdü.

Topçu, “Devletin verdiği yetkiyle emir erlerinize talimat verip benimle uğraşmaya çalışanlar Şerefinizi onurunuzu haysiyetinizi yetkinizi s.e.v.e.y.i.m” dedi.

Sözcü’nün haberine göre, Topçu bu paylaşımından sonra AKP’den istifa ettiğini açıkladı.

E-Devlet üzerinden Siyasi Parti Sicil Sorgulama kaydını paylaşan Topçu, “Kurulduğu günden bu yana üyesi olduğum AK Parti’den istifa ettim. Hiçbir partiye üyeliğim ve geçişim yoktur. Belediye Meclis Üyeliğinde bağımsız olarak devam edeceğim” açıklamasını yaptı.