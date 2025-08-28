AKP'de şok istifa! Sebebi yok artık dedirtti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
AKP'de şok istifa! Sebebi yok artık dedirtti

AKP'li Karabük Belediye Meclis Üyesi İrfan Topçu, trafikte arabasının çekilmesinin ardından partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Karabük’te AKP'nin 2002 yılında kurucu il yönetiminde yer alan ve 31 Mart 2024’teki yerel seçimlerde AKP'den Karabük Belediye Meclis Üyesi seçilen İrfan Topçu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 9 maddede arabasının çekilmesinin hukuksuz olduğunu öne sürdü.

Topçu, “Devletin verdiği yetkiyle emir erlerinize talimat verip benimle uğraşmaya çalışanlar Şerefinizi onurunuzu haysiyetinizi yetkinizi s.e.v.e.y.i.m” dedi.

nmo.png

Sözcü’nün haberine göre, Topçu bu paylaşımından sonra AKP’den istifa ettiğini açıkladı.

E-Devlet üzerinden Siyasi Parti Sicil Sorgulama kaydını paylaşan Topçu, “Kurulduğu günden bu yana üyesi olduğum AK Parti’den istifa ettim. Hiçbir partiye üyeliğim ve geçişim yoktur. Belediye Meclis Üyeliğinde bağımsız olarak devam edeceğim” açıklamasını yaptı.

Son Haberler
Genç motosiklet sürücüsü kazada hayatını kaybetti
Genç motosiklet sürücüsü kazada hayatını kaybetti
Aydın - Denizli sınırında çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Aydın - Denizli sınırında çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Aniden yola çıkan tarım aracına otomobil çarptı, yola düşen sürücü başka bir aracın altında can verdi
Aniden yola çıkan tarım aracına otomobil çarptı, yola düşen sürücü başka bir aracın altında can verdi
Devrim niteliğinde adım! Türkiye düğmeye bastı
Devrim niteliğinde adım! Türkiye düğmeye bastı
Elazığ'da deprem!
Elazığ'da deprem!