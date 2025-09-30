AKP'de sular durulmuyor. İl başkanından sonra yönetimi de istifa etti

AKP Elazığ İl Teşkilatı, son yılların en sert iç kriziyle karşı karşıya. İl Başkanı Şerafettin Yıldırım’ın oğlunun uyuşturucu kullanırken görüntülenmesinin ardından başlayan tartışmalar, sadece bireysel bir istifayla sınırlı kalmadı.

Parti yönetimi, istifa eden Yıldırım’ın yerine vekâleten atanan isim de dahil olmak üzere tüm il yönetimini görevlerinden istifa etti.

AKP Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım’ın oğlunun uyuşturucu madde kullanırken çekilen görüntülerinin sosyal medyaya düşmesiyle patlak veren kriz, parti içinde depreme yol açtı.

Tepkilerin ardından geçtiğimiz hafta il başkanlığı görevinden istifa eden Yıldırım'ın yerine vekaleten atanan İl Başkan Vekili İbrahim Sencer Selmanoğlu’nun da aralarında bulunduğu il yönetim kurulu üyelerinin tamamının istifası alındı.

Sözcü'deki habere göre AKP Genel Merkezi, Elazığ İl Başkanlığı için yeni ismi belirlemek amacıyla düğmeye bastı. Bu kapsamda, AKP Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış ile Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı Elazığ İl Koordinatörü Cengiz Demirkaya Elazığ’a gönderildi.

Yönetim kurulu, İl Disiplin Kurulu hariç olmak üzere tamamen feshedildi. Yerine atanacak yeni il başkanını belirlemek için temayül yoklaması başlatıldı. Yoklamaya il, ilçe, gençlik ve kadın kolları ile il genel meclisi ve belediye meclis üyeleri katıldı.

Her grup, 5’er kişilik temsilcilerle oy kullandı. Oylamalar, kişi adı yerine görev birimleri üzerinden yapıldı. Bu sayede hangi grubun, hangi aday adayına yöneldiği net şekilde analiz edilebilecek.

Tüm bu gelişmelerin ardından gözler şimdi AKP Genel Merkezi’nin Elazığ İl Başkanı olarak belirleyeceği isme çevrildi. Parti kulislerinde birkaç isim öne çıkmaya başlasa da, nihai kararın önümüzdeki günlerde Ankara’dan gelmesi bekleniyor.