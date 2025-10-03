AKP’de taht kavgası büyüyor! Erdoğan sonrası için listeye sürpriz iki isim eklendi

Mütercimler, kulislerde üç isim öne çıktığını bunların Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan olduğunu belirtti. Mütercimler, mevcut sistem için eğer bu sistem seçilmiş bir padişahlıksa bu durumda bir “veliaht” gerektiğini ve Bilal Erdoğan’ın bu rol için düşünüldüğünü ifade etti. Ancak parti içi dengeler açısından Bilal Erdoğan’ın şansının düşük olduğunu söyledi.

Hakan Fidan’ın uluslararası alandaki prestijine dikkat çeken Mütercimler, Fidan’ın harcanacak kişi olabileceğini ve diğer adı geçen kişilerle kıyaslayarak, “Hakan Fidan uluslararası müesses nizamda prestiji ve yeri nedir? Öteki iki adayın prestiji ve yeri nedir?” dedi. Berat Albayrak’ın ise parti içindeki etkisi ve geçmişteki görevleriyle öne çıktığı belirtti.

Mütercimler ayrıca, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın Erdoğan ile birlikte verdikleri bir fotoğrafa atıfta bulunarak, bu iki ismin de Erdoğan sonrası dönemde kendilerini liderlik yarışında gördüklerini söyledi. “Burada üçlü değil, aday sayısı beşli” diyerek yarışın daha geniş bir çerçevede şekillendiğini iddia etti.

Erol Mütercimler şöyle konuştu:

Erdoğan sonrası için bir Hakan Fidan iki Berat Albayrak üç Erdoğan'ın oğlu Bilal Bey konuşuluyor. Şimdi eğer bu sistem seçilmiş bir padişahlıksa bu sistem o zaman bir veliaht gerekiyor. Tayyip Bey'in oğlu veliahttır. Ama partinin kendisine baktığın zaman tabii ki çocuğun şansı yok. Şimdi burada bu üçlü arasındaki çekişmede tabii ki Hakan Fidan tırnak içine söylüyorum, bildiğimden değil. Fidan, harcanacak kişi ama şu hesaba katılmıyor. Hakan Fidan uluslararası müesses nizamda prestiji ve yeri nedir? Öteki iki adayın prestiji ve yeri nedir?

Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın Erdoğan ile bir fotoğrafı var o fotoğrafa baktığımızda Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan Erdoğan sonrasına kendilerini de orada bir yere koyuyorlar, burada üçlü değil buradaki aday sayısı beşli.