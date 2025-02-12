AKP'de taşlar yerinden oynayacak! Partinin 'A' takımı değişiyor... Talimat Erdoğan'dan...

23 Şubat'ta yapılacak olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tek genel başkan adayı olacağı kongrede, parti yönetimi kadrolarında kapsamlı değişim yaşanması tahmin ediliyor. Nefes yazarı Nuray Babacan, AKP kulislerinde gideceği konuşulan isimleri paylaştı.

“PARTİNİN MEVCUT YÖNETİMİ DE KENDİNİ KURTARMA DERDİNDE”

Nefes yazarı Nuray Babacan’ın ‘AKP’de kadrolar sil baştan’ başlıklı köşe yazısında parti içerisindeki kulislerde gideceği beklenen isimleri paylaştı. Babacan’ın bahsettiği bölümdeki yazı şu şekilde;

“Partinin mevcut yönetimi de kendini kurtarma derdinde. Görevde kalmasına kesin gözüyle bakılan isimler arasında Efkan Ala ve Ömer Çelik bulunuyor. Fatih Şahin’in görev yerinin değiştirileceği öne sürülüyor. Mustafa Elitaş, Hayatı Yazıcı ve Erkan Kandemir’in görevlerinde kalacağını iddia edenler kadar, gideceğini savunanlar da var.

‘ÇAKILI KADRO’ BENZETMESİ

Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Tanıtım ve Medya İşleri Başkanı Hamza Dağ, Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya, Halkla İlişkiler Başkanı Belgin Uygur, Çevre ve Şehircilik Başkanı Çiğdem Karaaslan’ın değişebileceği anlatılıyor.

Özellikle, Fatma Betül Sayan Kaya ve Çiğdem Karaaslan’ın hiçbir politika üretmemelerine rağmen her dönem görev alması çok eleştiriliyor. Onlar için ‘çakılı kadro’ benzetmesi yapılıyor.”

Yazısının sonuna doğru Babacan, AKP’deki değişimi üç başlık haliyle sıraladı; “Görüldüğü gibi iktidar partisinde, şubat-haziran ayları arasında ‘genel merkez yönetimi, kabine, meclis yönetiminde’ değişiklikler yapılacak”

SEÇİM YENİLGİSİ SONRASI DEĞİŞİM RÜZGARI BAŞLADI

Erdoğan, 22 yıllık iktidarında partisinin ikinci sırada tamamladığı 31 Mart yerel seçimlerinin ardından "Milletin sınıfta bıraktığını baş tacı yapacak değiliz" diyerek parti kadrolarında değişim sinyalini vermişti. İlçe kongrelerinde ise değişim oranı ise yüzde 60'a yakın olmuştu. Kadın ve Gençlik Kolları'nda da başkanlar değişti. Parti ve kabine yönetiminde de değişim bekleniyor.