AKP’de taşlar yerinden oynuyor! Gidecek isimler belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Türkiye
AKP’de taşlar yerinden oynuyor! Gidecek isimler belli oldu

AKP’de yerel seçimlerden bu yana başlayan değişim tartışmaları 23 Şubat’ta toplanacak büyük kongre ile birlikte nihayete erecek. 2028 kadrosunu kurmak için çalışmalar yapan Erdoğan gençler ve kadınların öne çıkması planlanıyor.

AKP yönetimi, yerel seçimlerden sonra başlattığı büyük kongre sürecinde, il yönetimlerinde yüzde 75, ilçe yönetimlerinde ise yüzde 60’a yakın değişim gerçekleştirdi. Büyük kongrede belirlenecek yeni parti vitrininde de aynı oranlarda bir değişim beklentisi bulunuyor. Başta genel merkez yönetimi olmak üzere parti kadrolarında yapılacak değişim için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir süredir istişarelerini sürdürdüğü öğrenildi.

KADIN VE GENÇLER ÖN PLANDA

Edinilen bilgilere göre Erdoğan, partinin en üst karar organı olan MKYK’ya alacağı isimler konusunda öneriler almaya başladı. Özellikle kadın ve gençlerden oluşacak bir kadro kurmayı hedefleyen Erdoğan’ın, fikrine önem verdiği eski partililer de dâhil olmak üzere, birçok farklı isimle görüşerek, partinin önümüzdeki sürece ilişkin yol haritası konusunda da değerlendirme yaptığı belirtildi.

AKP kurmayları, sadece kadro değişimi ile yetinilmeyeceğini, yeni iletişim stratejilerinin belirleneceğini ve partinin temel politikalarında değişim ve dönüşüm olacağını dile getirirken hedeflerinin yeni dönemde yeni nesil bir siyaset tarzının izlenmesi olacağını kaydetti.

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