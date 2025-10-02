AKP’de transferler bitmiyor: 7 belediye başkanı daha katılacak!

AKP’ye katılımlar durak bilmiyor. Beykoz Belediyesi sonrası AKP’ye bugün 7 ilçe ve belde belediye başkanı daha partiye katılması bekleniyor.

OPERASYONLARIN ARDINDA TRANSFERLER

Siyasette CHP’li belediyeler üzerine yapılan peş peşe operasyonların ardından partiden istifa edip, AKP’ye katılan belediye başkanları dikkat çekti. Aydın’dan sonra son olarak Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel, AKP’ye katılmıştı. 50 belediyeyi aşan parti katılımı devam ediyor.

YANDAŞ DUYURDU: 7 BELEDİYE PARTİYE KATILACAK

Yandaş medya Sabah’ın iddiasına göre bugün AKP Genel Merkezi’nde gerçekleştirilecek Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda 7 ilçe ve belde belediye başkanı daha partiye katılacak.

ERDOĞAN SÖYLEMİŞTİ

Erdoğan da geçtiğimiz günlerde partiye katılımların olacağı belirtmişti.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde AKP Türkiye genelinde, 12 büyükşehir belediyesi, 12 il belediyesi, 347 ilçe belediyesi, 170 belde belediyesi kazanmış ve toplamda 542 belediyeyi yönetme yetkisini almıştı.