AKP'de üst düzey deprem. İki istifa birden geldi

Düzenleme: Kaynak: İHA
AKP'de üst düzey deprem. İki istifa birden geldi

AKP'de çifte istifa...Çanakkale ve Ağrı İl Başkanları ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'an izin alarak istifa edebildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'olur' verdi AKP Çanakkale İl Başkanı Naim Makas ile AKP Ağrı İl Başkanı Orhan Güngör ancak istifa edebildi.

İstifa müessesesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ancak oluruyla gerçekleştiği AKP'de çifte istifa geldi.

Çanakkale ve Ağrı il başkanları "Erdoğan'ın oluru" ile görevlerinden istifa etmesi AKP'den günün konusu oldu.

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Her iki il başkanı da yaptıkları açıklamalarla istifa ettiklerini duyurdu. Çanakkale İl Başkanı Naim Makas yaptığı açıklamada "5 yıldır büyük bir gurur ve onurla yürüttüğüm AK Parti Çanakkale İl Başkanlığı görevimi Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle tamamlamış bulunuyorum" dedi.

Makas, açıklamasındaki "Erdoğan'ın tensipleriyle" yani oluruyla istifa ettiğini açıklarken, AKP'deki istifa müessesesinin nasıl işlediği gözler önüne serildi.

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AKP Ağrı İl Başkanı Orhan Güngör de, il başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu. Güngör 26 Ocak 2023 tarihinden bu yana Ağrı AKP İl Başkanlığı görevini yürütüyordu.

Orhan Güngör, yaptığı yazılı açıklamada, "AK Parti Ağrı İl Başkanlığı görevinden Genel Merkezimizin takdiri ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın olurları ile görevimi bırakıyorum" dedi.

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