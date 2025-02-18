AKP’de yeni anayasa ve zihniyet çatışması

HÜDA PAR’ın düzenlediği ve AKP'li isimlerin de katıldığı “Kürt Meselesine İnsani Çözüm Çalıştayı” Diyarbakır'da yapıldı.

Çalıştaya AKP’den; MKYK Üyesi Orhan Miroğlu, Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, eski milletvekilleri Mehmet Metiner ve Abdurrahman Kurt ile Yeni Akit yazarı Mustafa Armağan da katıldı.

Cumhurbaşkanı Hukuk Kurulu Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Uçum, AKP'li isimlerin de yer aldığı Hüda Par'ın çalıştayında öne sürülen görüşlere çok sert tepki gösterdi.

Uçum dedi ki;

"Cumhur İttifakından nefret edenlerin ve AK Partili görünenlerin de içinde yer aldığı ama insani olmadığı kesin, bu 'bölünme çözümü çalıştayı' terörsüz Türkiye için başlatılan yeni döneme ihanettir. Hele İslam'ı istismar ederek referans yapan ve bu bölünme projesine dayanak üretme çabaları ile Cumhuriyetin esaslarına düşmanlıkları ise tam bir alçaklıktır…"

Diyarbakır’da Hüda-Par tarafından düzenlenen Kürt sorunu ile ilgili çalıştaya katılan siyasetçi Abdurrahman Kurt şöyle dedi.

“Kerkük’teki Türkmen’e istediğini Diyarbakır’daki Kürde isteyemiyorsan senin imanında arıza var.”

Abdurrahman Kurt’u hatırlatayım size.

3 Nisan 2013 tarihinde Recep Tayyip Erdoğan hükümetinin “Çözüm Süreci” dönemini yönetecek olan 63 kişilik "Akil İnsanlar" listesine Doğu Anadolu Bölgesi'nden seçildi.

Kurt 25 Aralık 2014 tarihinde Ahmet Hakan'ın Tarafsız Bölge programında Ergenekon ve Balyoz kumpas davaları için şöyle itirafta bulundu:

"Askeri vesayeti bitirmek için biz, Cemaat ve ABD ortak çalıştık."

Bugün ise Hizbullah iltisaklı Hüda Par ile ortak çalışıyor Abdurrahman Kurt.

Mehmet Uçum’a bir tepki de Mehmet Metiner’den şöyle geldi.

"Ben AK Partiliyim, AK Partili görünenlerden değilim. O zaman hepimiz CHP ideolojisini benimseyelim bitsin bu iş. Başka partilere de başka arayışlara da ihtiyaç yok. Bu mu yani o birilerinin AK Partili görünen birilerinin bize önerdiği şey? AK Parti CHP’nin ideolojisini ve kutsallarını esas alan bir parti değildir. Ama sonuna kadar cumhuriyetçi ve demokrat bir partidir."

Metiner ve Kurt bugün Erdoğan’ın kadrosunda bulunmuyorlar ama Mehmet Uçum biliniyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çok etkili ve çok yetkili sağ kolu.

Mehmet Uçum’un şu açıklamasına önemli;

“1 Ekim ve devamında Sayın Bahçeli’nin hamleleri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaklaşımlarıyla devreye giren Devlet İnisiyatifinin bir etkisi de bütün emperyalist bölünme projesi yanlılarının bir bir deşifre olmasıdır.

Terör sorununun kökten ortadan kaldırılması için başlatılan yeni dönemi istismar edenler hadsizlikte zirve yaptılar.

Türkiye’yi bölme hedefli Emperyalist dış Kürt sorunu projesini referans alıp güya insani çözüm çalıştayı yapanlar sonuç bildirgesiyle açıkça ve arsızca Türkiye’nin bölünmesinden yana olduklarını ilan ettiler.

Terör diyemeyen, terör örgütüne karşı çıkamayan bu grup iki millet, iki vatandaşlık, iki eğitim dili, hatta iki resmi dil ve iki ülke diyerek Türkiye düşmanlığını ve bölünme niyetlerini ortaya döktüler.

Cumhur İttifakı’ndan nefret edenlerin ve Ak Partili görünenlerin de içinde yer aldığı ama insani olmadığı kesin, bu “bölünme çözümü çalıştayı” trörsüz Türkiye için başlatılan yeni döneme ihanettir.

Hele İslam’ı istismar ederek referans yapan ve bu bölünme projesine dayanak üretme çabaları ile Cumhuriyetin esaslarına düşmanlıkları ise tam bir alçaklıktır.

Ne yaparsanız yapın Terörsüz Türkiye pazarlıksız, kayıtsız ve şartsız gerçekleşecektir.

Terörsüz Türkiye’ye geçildiğinde de Milli Devlet’in esaslarını; Cumhuriyet, Üniter Yapı, Türk Milleti, Türk Vatandaşlığı ve Türkçeyi, Türk Bayrağını ve İstiklal Marşını kimse tartışmaya açamayacaktır.

Cumhuriyetle kazanılan Milli Devlet’i tartışmaya açmak ve beka sorunu çıkarmak kimsenin haddi değildir. Buna asla geçit verilmeyecektir. Tam tersine Terörsüz Türkiye, Milli Devlet’i daha da güçlendirecek adımların atılmasını sağlayacak ve yurtsever demokrasimizi güçlendirecektir.”

Değerli okurlarım,

AKP’de bir zihniyet çatışması olduğu ortaya çıktı.

Bir yanda terörün kökünden sonlandırılması için PKK’nın kendisini feshetmesini isteyenler.

Bir yanda bu fırsattan yararlanarak yeni anayasada “Eyalet” isteyenler.

Bir yanda, “bölünme çözümü çalıştayı” diyen Mehmet Uçum.

Bir yanda misakı milli sınırlarını değiştirmek isteyenler.

Bir yanda ise Cumhuriyetimizi, bölünmez bütünlüğümüzü, Türk Milleti, Türk vatandaşlığı ile Türkçe’mizi, Türk Bayrağımızı ve İstiklal Marşımızı pazarlık konusu yapmak isteyen gafiller var.

Bilinsin ki anayasanın ilk 4 maddesi de 66. Maddesi de değişmez, değiştirilemez.