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  • AKP'deki en katı kural rafa kaldırıldı. Akıllara 'Hiçbir şey olmasa bile mutlaka bir şey oldu' sözü geldi

AKP'deki en katı kural rafa kaldırıldı. Akıllara 'Hiçbir şey olmasa bile mutlaka bir şey oldu' sözü geldi

AKP'li Ali İhsan Yavuz, adaylık başvurusu yapacak kişilerin AFAD'a bağışta bulunması gerektiğini açıkladı. 3 dönem kuralına değinen Yavuz, ''Tüzüğümüzde 3 dönem kuralı vardı. O 2017'de MKYK'ya bırakıldı. O MKYK’nın vereceği karar. Dolayısıyla 3 dönem vekillik yapmışlardan da başvuru alınabilecek'' dedi.

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 13:09
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AKP'deki en katı kural rafa kaldırıldı

AKP'deki en katı kural rafa kaldırıldı. Akıllara 'Hiçbir şey olmasa bile mutlaka bir şey oldu' sözü geldi
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2019 yılında yapılan İstanbul seçimlerinin tekrarı sürecinde sarf ettiği "Hiçbir şey olmasa bile bir şey olmuştur" sözleriyle hafızalara kazınan AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 3 dönem kuralıyla ilgili açıklamada bulundu. Yavuz, 3 dönem kuralıyla ilgili son kararı MKYK'nın vereceğini söyledi. 

AKP'li Ali İhsan Yavuz,  ''Seçimlere ilişkin, müracatların il başkanlıkları ve genel merkezden alınması şeklinde karar verildi. Aday müracaatların 16 Mart'a kadar devam edeceğini ve başvuru aidatın bu dönem alınmamasına; bunun yerine AFAD’a bağış şeklinde yapılmasına karar verildi. Başvurular; Yetişkinler için 20 bin TL, kadınlarımız ve gençlerimiz için 10 bin TL şeklinde, engellilerimiz için 5 bin TL şeklinde olacak.'' açıklamasını yaptı. 

CUMHUR İTTİFAKI GENİŞLEYECEK Mİ?

DSP, ANAP ve HÜDA PAR ile yapılan ittifak görüşmelerine değinen Yavuz,  "Hızlandı işler. Bu daha da hızlanarak ilerleyecek çünkü her şey zamanla oluyor. Anlar saniyeler dakikaların önemi var. Biz de bir kısım partilerle görüşme halindeyiz. Doğru." dedi.

3 DÖNEM KURALI UYGULANACAK MI?

AKP'li Yavuz, 3 dönem kuralına ilişkin, "Tüzüğümüzde 3 dönem kuralı vardı. O 2017'de MKYK'ya bırakıldı. O MKYK’nın vereceği karar. Dolayısıyla 3 dönem vekillik yapmışlardan da başvuru alınabilecek." dedi. 

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