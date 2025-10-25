Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye Yüzyılı Buluşmaları” kapanış programında önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, partiden ayrılan bir kesimi kast ederek, “Milletin rotasından başka merciler edinenler bu partinin ve bu hareketin içinde yaşama şansı bulamadılar. Kalbinde, ruhunda, zihninde milletin rehberliği konusunda en küçük bir tereddüt yaşayanlar bu harekete ayak uyduramadılar” ifadelerini kullandı.

AKP İÇİNDE NELER OLUYOR?

AKP’nin içinde son dönemde fikir ayrılıkları ve çatlaklar olduğu, parti içinde Erdoğan sonrasının konuşulduğu iddiaları ortaya atılmıştı. AKP'de yaşanan kaynamaların ardından Erdoğan'ın böyle bir açıklama yapması dikkat çekti.

İşte AKP ile ilgili medyaya yansıyan bazı olaylar ve kulis bilgileri,

BÜLENT ARINÇ KKTC SEÇİMLERİ SONRASI PARTİSİNİ HEDEF ALMIŞTI

AKP kurucusu ve eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, KKTC seçimlerinde Ersin Tatar’ın kazanması için propaganda yapıldığını belirterek, ”Ne yazık ki Türkiye'de bazı çevreler bu süreçte Ersin Tatar'ı açık biçimde desteklemiş; itibarı kalmamış bazı sanatçılarla, halkta hiçbir karşılığı olmayan siyasetçilerle, cübbelilerle ve sipariş anketlerle bir propaganda yürütmüşlerdir. Adeta Azerin'in seslendirdiği ‘Çırpınırdı Karadeniz’ türküsüyle oy devşirmeye çalışmışlar, ancak sonuç hüsran olmuştur” sözlerini sarf etti.

ERDOĞAN SONRASI İSMİ KONUŞULANLAR

Son günlerde AKP içerisinde Erdoğan sonrası isimlerin konuşulmaya başlandığı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, damatlar Berat Albayrak, Selçuk Bayraktar ve Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan kulislerde konuşulan adaylar arasında yer aldığı iddia edildi.

"KAAN" GERİLİMİ YAŞANDI

Öte yandan Hakan Fidan’ın ise geçtiğimiz günlerde ABD’de verdiği demeçte yerli ve milli olan “KAAN” uçakları için ABD tarafından motor alımlarının durdurulduğunu açıklamıştı. Bu söylemler ise hem Saray hem de AKP tarafından eleştirilmişti. Fidan’ın Erdoğan sonrası adaylar arasında anıldığı bu dönemde bu tür bir gafın gelmesi ise göze çarpmıştı. Hatta bazı kesimler tarafından Erdoğan sonrasına hazırlık şeklinde yorumlamıştı.

AKP KULİSİ: ERDOĞAN SONRASI MÜCADELESİNE GİRENLER SİYASİ İNTİHAR EDİYOR

Kulislerdeki Erdoğan sonrası iddialara ilişkin Nefes’in parlamento muhabirleri Tarık Işık ve Mahmut Aydın AKP kulislerindeki değerlendirmeleri bugünkü köşe yazılarında aktardı. AKP kulislerinde, bir süredir tartışılan “Erdoğan sonrası için Hakan Fidan-Bilal Erdoğan mücadelesi yaşanıyor” iddialarını soran muhabirler, “Şimdiden Erdoğan sonrası tartışmasına/mücadelesine girenler siyasi intihar ediyor. Bugün dünyada üç lider var; Erdoğan, Trump ve Putin” cevabını aldı.

OY DÜŞÜKLÜĞÜ PARTİYİ ARAYIŞA KAYDIRDI

Son anket firmalarının araştırmasında CHP’nin AKP karşısında üstünlük kurması AKP yönetimi içinde ciddi eleştirilere sebep oldu. Yaşanan olay sonrası AKP kulislerindeki sohbetlerde “abilik başkanlığı” kurulacağı aktarılıyor. Nefes’te yer alan habere göre; Yeniden Refah Partisinden AKP’ye geçen İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu’nun başkanlığında “Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu Başkanlığı” kurulması teklifi AKP MKYK’nın gündemine geldi.

OPERASYONLARA TEPKİLER

Nefes yazarı Nuray Babacan geçtiğimiz günlerde yazdığı yazıda son yaşanan operasyonların ardından AKP sermayesi olarak adlandırılan şirketlere yönelik operasyonlar nedeniyle parti yönetimine ve kabine üyelerine gelen şikayetlerin sayısının arttığını iddia etti.

ZEYREK: SARAY’DA OLUŞAN ‘REFORMCULAR’

Deniz Zeyrek yazdığı yazıda Saray içerisinde “reformcular” olarak adlandırılan bir grup olduğunu yazdı. Zeyrek şunları söyledi,

“AK Parti içinde bir kanat, artık Beştepe’de oluşan ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın gücünü kullanan, Cumhurbaşkanı’na erişimi engelleyen bir “elitler” grubu olduğunu savunuyor ve partinin bu gruba karşı yeniden güç kazanması ve kontrolü ele geçirmesi gerektiğini savunuyor. Bu grubun bazı temsilcilerinin kendilerini “reformcular” olarak adlandırdığı da gözlerden kaçmıyor.”

Erdoğan’ın “Türkiye Yüzyılı Buluşmaları” kapanış programında yaptığı açıklamasının tamamı,

“Bugüne kadar ne yaptıysak milletimiz için yaptık. 'Halk için halka rağmen' diyen jakobenleri, kerameti kendinden menkul muhterisleri semtimize uğratmadık.

Milletin rotasından başka merciler edinenler bu partinin ve bu hareketin içinde yaşama şansı bulamadılar.

“MİLLETİN REHBERLİĞİ KONUSUNDA EN KÜÇÜK BİR TEREDDÜT YAŞAYANLAR BU HAREKETE AYAK UYDURAMADILAR”

Kalbinde, ruhunda, zihninde milletin rehberliği konusunda en küçük bir tereddüt yaşayanlar bu harekete ayak uyduramadılar.

Dönülmesi gereken kavşakların en başında yarım asırlık terör musibetinden ülkemizi kurtarmak bulunuyor. Terör musibetinden ülkemizi kurtardık mı?

On binlerce vatan evladını şehit verdiğimiz, ekonomimizi 2 trilyon dolar maliyeti olan terör bataklığını inşallah kurtarmaya devam edecek miyiz? Bu noktada sabırlıyız, samimiyiz, soğukkanlı bir şekilde menzile yürüyoruz.

Hedefe yaklaştıkça ülkemizin bu meseleyi çözmesini istemeyen odakların süreci rayından çıkarmaya dönük operasyonlarını artıracağını elbette farkındayız, Allah'ın izniyle bu tuzakların hiçbirine düşmeyeceğiz.

Her ne bahane ve gerekçeyle olursa olsun aramıza nifak sokmak isteyenlere aldırmayacağız. Barışın, kardeşliğin, huzur ve refahın hüküm sürdüğü iklimin tüm bölgemizde hakim kılınması...

Önce Terörsüz Türkiye'yi ardından Terörsüz bölgeyi en kalıcı eserimiz olarak bu ülkenin evlatlarına kazandıracağız”