AKP'deki istifa depremlerinin nedeni ortaya çıktı

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre; Son günlerde Adalet ve Kalkınma Partisi'nde (AKP) yaşanan ani istifalar, siyasi kulisleri hareketlendirdi.

Muğla, Çanakkale, Adıyaman, Niğde, Tunceli, Bitlis, Elazığ ve Ordu illerindeki il başkanlarının peş peşe görevlerinden ayrılma kararı alması, partideki değişim rüzgarlarını gündeme taşıdı.

Parti kaynaklarından yapılan resmi açıklamada, bu istifaların kongre sürecinin ardından sahadaki faaliyetlerin beklenen seviyeye ulaşmamasından kaynaklandığı belirtildi.

"TAMAMEN MERKEZDEN YÖNETİLİYOR"

Parti yönetiminin, kongre sonrası saha çalışmalarında istenen karşılığın alınamaması nedeniyle bazı il başkanlarını doğrudan istifaya yönlendirdiği iddia edildi.

İSTİFALAR MERKEZDEN YÖNLENDİRİLDİ

Edindiği kulis bilgilerine göre, sekiz il başkanının aynı dönemde istifa etmesi tesadüf olmadığı ifade edildi.

Parti yönetiminin, kongre sonrası saha çalışmalarında istenen karşılığın alınamaması nedeniyle bazı il başkanlarını doğrudan istifaya yönlendirdiği iddia edildi.

Bir AKP yöneticisi, “Bunlar kendi kararları gibi görünüyor ama süreç tamamen merkezden yönetiliyor” ifadesini kullandı.

"ARTIK GÖREVDE TUTULMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Kulislerde, “Sahada görünmeyen, seçmene dokunamayan, yerelde partiyi diri tutamayan il başkanları” eleştirisinin öne çıktığı konuşuldu.

Parti içinden bir isim, “Erdoğan, sahada diri, hareketli, dinamik kadrolar istiyor. Pasif kalanların artık görevde tutulması mümkün değil” yorumunu yaptı.

Konuyla ilgili “Pasif kalanın yeri yok, sahada varlık göstermeyen değişir” gibi yorumlar yapıldı.