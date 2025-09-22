AKP'den Bayrampaşa hamlesi!

AKP İstanbul İl Başkanlığı, Başkan Vekilliği seçimine ilişkin hukuki süreç başlatıldığı bildirdi.

Bayrampaşa Belediye Meclisi’nde yapılan Başkan Vekilliği seçiminde belediyenin kura sonucunda CHP’de kalmasının ardından AKP’den açıklama geldi.

AKP'li üyenin skandal hatası seçimi CHP'ye kazandırdı!

Yapılan açıklamada, “Bayrampaşa Belediye Meclisi’nde gerçekleştirilen Başkan Vekilliği seçiminde, halkın seçtiği meclis üyelerimizin iradesini yok sayan ve gasp eden anlayışa karşı hukuki süreci başlattık. Milletimizin emaneti olan iradenin hiçe sayıldığı bu sürecin iptali için yürütmeyi durdurma talepli dava açtık." ifadelerine yer verildi.