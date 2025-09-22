AKP'den Bayrampaşa hamlesi!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
AKP'den Bayrampaşa hamlesi!

Bayrampaşa Belediyesi'nin kura sonucunda CHP'de kalmasının ardından AKP, hukuki süreç başlattığını duyurdu.

AKP İstanbul İl Başkanlığı, Başkan Vekilliği seçimine ilişkin hukuki süreç başlatıldığı bildirdi.

Bayrampaşa Belediye Meclisi’nde yapılan Başkan Vekilliği seçiminde belediyenin kura sonucunda CHP’de kalmasının ardından AKP’den açıklama geldi.

AKP'li üyenin skandal hatası seçimi CHP'ye kazandırdı!AKP'li üyenin skandal hatası seçimi CHP'ye kazandırdı!

Yapılan açıklamada, “Bayrampaşa Belediye Meclisi’nde gerçekleştirilen Başkan Vekilliği seçiminde, halkın seçtiği meclis üyelerimizin iradesini yok sayan ve gasp eden anlayışa karşı hukuki süreci başlattık. Milletimizin emaneti olan iradenin hiçe sayıldığı bu sürecin iptali için yürütmeyi durdurma talepli dava açtık." ifadelerine yer verildi.

Son Haberler
Trump’tan TikTok hamlesi! Yeni ortaklar belli oldu
Trump’tan TikTok hamlesi! Yeni ortaklar belli oldu
Müsavat Dervişoğlu'ndan manipülasyonlu anket tepkisi
Müsavat Dervişoğlu'ndan manipülasyonlu anket tepkisi
0G Labs, merkeziyetsiz yapay zekayı desteklemek için yüzü aşkın ortağıyla Aristotle Ana Ağı’nı hayata geçirdi
0G Labs, merkeziyetsiz yapay zekayı desteklemek için yüzü aşkın ortağıyla Aristotle Ana Ağı’nı hayata geçirdi
Sağlık ve turizm sektörleri, müşteri deneyiminin geleceği için AloTech Zirvesi’nde buluştu
Sağlık ve turizm sektörleri, müşteri deneyiminin geleceği için AloTech Zirvesi’nde buluştu
İmamoğlu'ndan mesaj!
İmamoğlu'ndan mesaj!