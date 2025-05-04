AKP'den CHP lideri Özel'e yönelik saldırıya ilk tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in anma törenine katıldığı esnada saldırıya uğradı.

Saldırganın Özel'e, salon çıkışında eli ile saldırdığı görüldü.

AKP'DEN İLK AÇIKLAMA

Büyük yankı uyandıran olaya AKP'den ilk açıklama ve tepki geldi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yapılan saldırıyı lanetliyoruz. Sn Özel’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Siyaset kurumuna yapılan hiçbir saldırı kabul edilemez. Saldırgan hukuk önünde hesap verecektir" ifadelerini kullandı.

TANRIKULU: UTANMAZ, ALÇAK, PROVOKATÖR

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu saldırıya ilişkin, "Bir utanmaz, bir alçak, bir provokatör. Kendisine Osmanlı çocuğuyum diyen bir provokatör" dedi.

DEM PARTİ: ALÇAKÇA SALDIRIYI EN SERT BİÇİMDE KINIYORUZ

DEM Parti'den yapılan açıklamada ise, "Sırrı Süreyya Önder’in cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik alçakça saldırıyı en sert biçimde kınıyoruz. Bu saldırı esas itibariyle Sırrı Süreyya Önder şahsında barış ve demokratik toplum arayışına yönelik bir provokasyondur; cenaze erkanına, partimizin barış ve kardeşlik politikalarına yöneliktir. İlgilileri bu provokasyonu derhal açığa çıkarmaya davet ediyoruz. Barış ve demokratik toplum arayışlarına tutarlı bir şekilde destek veren Sayın Özgür Özel'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

CHP lideri Özgür Özel' saldırıya uğradı

Özgür Özel'e saldıran şahsın kimliği belli oldu