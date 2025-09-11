AKP'den çok konuşulacak sabotaj açıklaması!

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, terör örgütü PKK’nın silah bırakma süreciyle ilgili Meclis’te kurulan komisyon çalışmalarına dair açıklamalarda bulundu.

Cumhur İttifakı’nın sürece desteğini devam ettirdiğine dikkat çeken Çelik,

"Mecliste komisyon çalışıyor. Cumhur İttifakı olarak bu iradeyi canlı tutuyoruz ama canlı tutmakla da kalmıyoruz, hedeflerine ulaşması için gereken gayreti gösterip, o da yetmez, gereken çalışmaları yapıyoruz.

"SABOTAJ VE ENFEKSİYONLARA AÇIK HALE GETİRİLMESİ..."

Tabii bunun hem iç siyasetin dili açısından hem dışarıdaki bir takım yaklaşımlar açısından hem yanlış noktalara sürüklenmeye çalışılması hem de bir takım sabotajlara ve enfeksiyonlara açık hale getirilmesi gibi gündemleri bütünüyle takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.

İmralı Süreci'nin istismar edilmesine karşı dikkatli olduklarını belirten Çelik, bazı çevrelerin süreci sabote etmeye çalıştığını söyledi. Çelik, "Birilerinin PKK'nın fesih ve silah bırakması dışında bir gündeme komisyonu ya da terörsüz Türkiye'yi kaydırmaya çalışarak bir odak kayması üretmesine buna müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Çelik açıklamalarının tamamında şunları söyledi,

"Gündem PKK'nın bütün şube ve uzantılarıyla fesi ve silah bırakmasıdır. Silahların yakılmasıdır, yok edilmesidir. Dolayısıyla bunun dışında maksimalist taleplerin, başka ajandaların, başka gündemlerin burayı herhangi bir şekilde enfekte etmesine, odak kaybı oluşturmasına burada herhangi bir şekilde yakını görme problemi ya da uzağı görme problemi, siyasi miyopluk ya da siyasi hipermetropluk gibi birtakım sonuçlar doğurmasına müsaade etmemek lazım.

Odak bellidir, gündem bellidir ve burada bir devlet politikası olarak burada ilgili bütün kurumlar üzerine düşeni yapmaktadır. Aynı şekilde meclis devrededir. Onun dışındaki yaklaşımların herhangi bir şekilde bu sürece bir katkısı olmayacaktır.

"Kullanılan dil açısından, üretilmeye çalışılan polemikler açısından yapılmak isteneni de görüyoruz. Yani bu terörsüz Türkiye gündemini aslında fiilen ilerletmeyip bunu başka gündemlerin kaldıracı haline getirmek için silah bırakma sürecini gevşetmeye, tavsatmaya, ertelemeye ya da bunun yönünü saptırmaya dönük birtakım yaklaşımları da yakinen takip ediyoruz.

Ama esas meselesi tabii ki bunların hepsine verilecek cevap, bunların hepsine dönük yapılacak değerlendirme vardır. Ama esas mesele bu odağı kaybetmemektir. Polemiklerle vakit kaybetmemektir. Bunların hepsini görüyoruz. Tabii Türkiye bütün bu süreci yürütürken milli güvenlik değerlendirmelerinden vazgeçmiş değildir.

Etrafımızdaki coğrafyalarda hem Suriye'de hem Irak'ta farklı terör örgütlerinin hareketliliklerini görüyoruz. Önümüzdeki döneme dönük olarak hangi devletlerle, hangi istihbarat örgütleriyle, hangi siyasi projeleri bölgenin aleyhine olan siyasi projeleri dayatmak üzere terör devletçilikleri oluşturmak isteyen ya da terörü kendi vekalet savaşlarının enstrümanı haline getirmek isteyen ülkelerin, odakların birtakım karanlık merkezlerin faaliyetlerini de görüyoruz.

Kuşkusuz terörün örgütünün kendisini fesh etmesi ve silah bırakmasıyla ilgili atılacak adımların kesintisiz devam etmesi gerekir. Bu kesintisiz adımların devam etmesi tabii ki başka olumlu adımları beraberinde getirecektir. Burada hem devlet politikası açısından olumlu adımları beraberinde getirecektir. Hem meclisteki çalışmalar açısından getirecektir. Burada esas takip edilmesi gereken konu fesih ve silah bırakma sürecinin kesintisiz bir şekilde devam etmesi ve tamamlanmasıdır."