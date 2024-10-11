AKP'den dikkat çeken erken seçim açıklaması

Yaşanan enflasyon ve ekonomik krizin de etkisiyle başta muhalefet olmak üzere birçok kesimden erken seçim çağrıları yükseliyor.

İktidar üzerinde erken seçim baskıları artış gösterirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada erken seçimin gündemde olmadığını açıklamıştı.

Erdoğan’ın açıklamasına rağmen erken seçim çağrıları gündemden düşmedi. Son olarak gündem ile ilgili açıklamalarda bulunan AKP Genel Başkanvekili Ala erken seçim çağrılarına yanıt verdi.

"ERKEN SEÇİM GÜNDEMİMİZDE YOK"

Ala, yaptığı konuşmada, "Erken seçim bizim gündemimizde yok. Aslında muhalefetin gündeminde değil. Muhalefetin gündeminde kendi meseleleri var. Biz işimize bakıyoruz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan yeni anayasa gündemiyle Meclis'te AKP, MHP ve DEM Parti arasındaki diyalog ortamı akıllara 'yeni bir çözüm sürecine mi giriliyor?' sorusunu getirmişti. Ala bu konuyla ilgili de açıklamalarda bulundu.

Efkan Ala, 'yeni çözüm süreci' tartışmalarına yönelik "Bizim öyle bir şeyimiz yok. Bizim hedefimiz var, gündemimiz var. Reform gündemleri var, anayasa gündemimiz var. Onları tartışıyoruz. Meclis'te de herkes yan yana oturuyor. Her gün konuşuyor" ifadelerini kullandı.