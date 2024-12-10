AKP'den Dünya İnsan Hakları Günü mesajı

Sırakaya, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, insan hakları, insanlık onuru ve değerlerinin ayaklar altına alındığı bir dönemde Dünya İnsan Hakları Günü'nün sadece sözde kalan bir gün olduğunu belirtti.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin tüm maddelerinin, Gazze'de, Filistin'de, İsrail ve destekçilerince ayaklar altına alındığına dikkati çeken Sırakaya, şunları kaydetti:

"İsrail, sadece Gazze'de değil, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, hatta şimdi de Suriye'de insanlık onuruna ve hayatına pervasızca kastetmeye tüm insanlığın gözleri önünde devam ediyor. Hukuk ve adalet tüm insanlığın muhtaç olduğu önemli değerlerdir. Yaşama hakkına yönelik saldırı ve eylemlere karşı tüm insanlığın yandaş ses değil, tek çığlık olması gerekmektedir. Bu manada necip milletimiz ve necip milletimizin teveccühüyle iktidarda olan AK Parti'miz, dünyanın neresinde olursa olsun, zulme, haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı duruşuyla milletlere ve devletlere örnek olmaya devam etmektedir. Birlikte yaşama, kardeşlik, dayanışma, bir ve beraber olma konusundaki tarihi birikim ve deneyimlerimizle, insan haklarının belirli bir zümreye değil, tüm insanlık için evrensel bir gerçek olabilmesinde öncü ve etkin rol oynayarak 'daha adil bir dünya mümkün' vizyonumuzu hayata geçirmek için medeniyet yürüyüşümüzü devam ettirmeye kararlıyız."

Sırakaya, sadece fiziksel değil, düşünsel şiddetle de mücadelelerini sürdüreceklerini, yurt dışı Türk toplumu başta olmak üzere tüm insanlığı tehdit eden ırkçılık ve İslam düşmanlığı gibi hastalıklı düşünce ve ideolojilere de taviz vermeyeceklerini vurguladı.