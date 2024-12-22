AKP'den Erdoğan hamlesi! Yeni anayasa planı ortaya çıktı

AKP kulislerine göre, önümüzdeki haftalarda yeni anayasa çalışmalarına başlanacağı belirtildi. AK Parti yetkilileri, sistemde tartışmalara yol açan üç temel konuda değişiklik yapmayı planlıyor.

Gazete Duvar'ın haberine göre; siyasette uzun süredir tartışılan yeni anayasa konusuna ilişkin yeni gelişme paylaşıldı. 2025 yılının başında bu konuda adım atmayı planlanıyor. Görüşmelerin artacağı süreçte, Cumhurbaşkanlığı sistemi değişmeyecek olsa da yeni anayasa ile sistemde 3 revizyona gidilecek.

AKP’DEN 3 ADIM…

AKP kaynaklarında, revizyonlardan biri cumhurbaşkanı yardımcısı sayısının netleştirilmesiyle alakalı olacağı belirtildi. AK Parti'liler, “Altılı masa bize cumhurbaşkanı yardımcısı sayısına sınır getirilmesi gerektiğini gösterdi. İstikrarlı bir yönetim yapısı için bunu düzenlemek, sayıyı netleştirmek gerekli” ifadelerini kullandı.

İkinci revizyon ise bakanlar ile ilgili olacak. Meclis üzerinden bakan ataması yapıldığında milletvekilleri geri dönüş olmaksızın istifa etmek zorunda olduğu sistemi değiştirerek, milletvekillerine dönem içinde tekrar dönüş imkanı verilebileceği belirtildi.

Son olarak ise erken seçim düzenlemesine yönelik olacak. Erdoğan’ın 2028 yılında tamamlamasıyla yeniden aday olabilmesi için iki yol bulunuyor. Biri anayasada cumhurbaşkanının görev süresiyle ilgili değişiklik yapmak, diğeri de Meclis’in erken seçim kararı alması gerekiyor. Ancak bu konuda eleştiriler olduğu için muhalefet de AK Parti de Meclis’in erken seçim yetkisinin nasıl bir zaman dilimi içinde kullanılabileceğinin netleşmesi gerektiğini belirtiyor.

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