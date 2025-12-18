AKP'nin, TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun çalışmaları kapsamında hazırladığı rapor Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu.
Parti kaynaklarından alınan bilgiye göre, AKP, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan Komisyon çalışmaları kapsamında hazırladığı raporu tamamladı.
ERDOĞAN'IN GÖRÜŞLERİ ALINDIKRAN SONRA TBMM'YE SUNULACAK
Rapor, yaklaşık 15 bölüm ve 50-55 sayfadan oluşuyor. Rapor, Erdoğan'ın görüşleri alındıktan sonra yarın TBMM Başkanlığına sunulacak.
Böylece komisyonda üyesi bulunan siyasi parti gruplarının tamamının komisyona raporları sunulmuş olacak.