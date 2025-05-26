AKP’den Erdoğan’ın adaylığı ile ilgili şok açıklama!

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çelik basın mensuplarının Erdoğan'ın adaylığına ilişkin sorduğu soruya dikkat çekici bir yanıt verdi. Yeni anayasa tartışmalarına değinen Çelik, Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili şu yanıtı verdi:

"BİRİNCİ ÖNCELİK OLARAK ARZU EDERİZ"

"Türkiye'de parlamenter sistem varken vesayetin yanında yer alanlar bugün Cumhurbaşkanlığı sisteminin karşısında parlamenter sistemi gündeme getiriyorlar. Şimdi sadece Cumhurbaşkanımıza karşıtlık üzerinden bu konuyu gündeme getiriyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız kendisinin adaylığı ile ilgili tartışmaların bu meselenin parçası olmadığını ifade ediyor. Tabii sayın Bahçeli'nin açıklamasına şükranlarımızı sunuyoruz. Cumhurbaşkanımızın tabii ki yeniden seçilmesini birinci öncelik olarak arzu ederiz. Cumhurbaşkanımızın birikimi, kapasite, liderlik birikimi devlet ve millet hayatımız açısından hazine değerindedir."