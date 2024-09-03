AKP'den erken seçim açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

"ERKEN SEÇİM SÖZ KONUSU DEĞİL"

Erken seçim iddialarına ilişkin açıklamalarda bulunan Çelik, şu ifadeleri kullandı:

Özel'in Cumhurbaşkanımızı yenebileceğini düşünmesi yılın en komik şakası olmaktan öteye geçemez. Belediye seçimlerinden sonra Sayın Özel erken seçim istemediklerini belediyelere odaklanacaklarını belirtmişlerdi. Belediyelerde yaşanan başarısız yönetimlerden sonra bu erken seçim konusu örtbas için kullanılıyor. Herhangi bir erken seçim yok. Türkiye'nin istikrarlı yürüyüşünü devam ettireceğiz.

Erken seçimle ilgili konuşulacak tek konu tüzük kurultayı düşünüldüğünde CHP'nin içinde yaşanacak erken seçim konusudur.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

BÜYÜK KONGRE TAKVİMİ 2025 MART'TA NETLEŞECEK

21 Eylül ile delege seçim süreci başlıyor. 2025 Mart sonunda büyük kongre takvimi netleşecek.

Yeni dönemde yeni bir takım teşkilat yöntemlerine çalışılıyor.

Ekonomi yönetimimize dönük olarak bakan arkadaşlarımızın istifa ettiğine dair çıkan haberlerin hepsinin yalan olduğunu açık ve net bir şekilde ifade etmek isterim.

İç bünyemize dönük saldırıların başında nefret söylemleri geliyor. Siyasi rekabet hiçbir zaman siyasi husumete dönüşmemelidir. Siyasi partiler olarak birbirimizin rakibiyiz birbirimizin hasmı değiliz. İç bünyemize dönük saldırıların başında bu nefret söylemlerinin yaygınlaştırılması ve nefret siyasetinin üretilmesi geliyor

BATI ŞERİA'YA İSRAİL SALDIRISI

Açık bir soykırımdır. Uluslararası hukuk işletilmiyor. Mescid-i Aksa'nın statüsüne dönük yapılan saldırılar işin rengini değiştirir. Burada yapılan siyonist bir işgal faaliyetidir.

MHP'den erken seçim çağrılarına bir yanıt daha: Rüya görüyorlar

Özgür Özel'den erken seçim mesajı: Ya gelecek sene ya ondan sonraki sene...