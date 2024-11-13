AKP'den 'etki ajanlığı' için flaş açıklama! "Tamamen çekmedik, tekrar gündeme gelecek"

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, kamuoyunda "etki ajanlığı" olarak bilinen casuslukla ilgili maddenin bugün görüşmelerine başlanacak olan yargıya ilişkin kanun teklifinden çıkarılacağını, muhalefetle yapılacak görüşmenin ardından yeniden gündeme alınacağını açıkladı.

DÜZENLEME YENİDEN GENEL KURULA GELECEK Mİ?

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'in, teklifin geri çekildiğine yönelik açıklama yaptığını ifade eden Güler, "Kanun teklifinin tamamının geri çekildiği doğru değil. Tekliften çıkaracağımız casusluk düzenlemesiyle ilgili önümüzdeki hafta muhalefetin de öneri ve itirazlarını ele alacağımız bir toplantı gerçekleştireceğiz. Bu, Bakanlık yetkililerinin de katılacağı bir toplantı olacak. Daha sonra bu düzenlemeyi tekrar gündemimize alacağız." diye konuştu.

Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre geçtiğimiz haftalarda AKP Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler teklifle ilgili açıklama yapmıştı.

TCK'YA YENİ BİR SUÇ OLARAK EKLENECEK

Teklife göre Türk Ceza Kanunu'nda casuslukla mücadele için yeni bir suç ihdası öngörülüyordu. Devletin güvenliği ile iç veya dış siyasal yararları aleyhine başka bir devlet adına suç işleyenlere 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası öngörülüyordu. Böylece belge ve bilgi temini veya açıklanması dışında kalacak casusluk maksadıyla işlenen suçlar da ayrı bir suç olarak yerini almış olacaktı.

Dün CHP Meclis Grup Toplantısı'nda konuşan CHP lideri Özgür Özel de teklife karşı çıkacaklarını açıkladı. Bugün açıklamalarda bulunan İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu da teklife karşı çıktı.

CHP'DEN AÇIKLAMA

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de yaptığı açıklamada, "Kamuoyunda etki ajanlığı olarak bilinen kanun teklifi, haftalardır sürdürdüğümüz gerek halkımızın büyük desteğini alarak kamuoyunu bilgilendirme çalışmalarımız ile gerek meclisteki çalışmalarımız ve eleştirilerimiz sonucunda an itibari ile geri çekildi" ifadelerini kullandı.