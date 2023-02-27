AKP'den Fenarbahçe ve Beşiktaş'a tehdit: Bedeli ağır olacaktır

Fenerbahçe-arabam.com Konyaspor, Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor maçlarında taraftarların hükümeti istifaya davet etmesi tartışmalara yol açtı.



Dün akşam MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bu duruma tepki göstererek maçların seyircisiz oynanması çağrısında bulundu. Bu çağrı futbolseverlerin büyük tepkisini çekerken Bahçeli, ayrıca Beşiktaş kongre üyeliğinden istifa ettiğini de açıkladı.



enbursa.com'da yer alan habere göre, AKP İstanbul İl Başkanlığı Spor Komisyonu Üyesi Murat Çebi de yapılan tezahüratlarının bir bedeli olacağı açıklamasını yaptı.



"BUNLARIN BİR BEDELİ OLACAKTIR"

AKP'li Çebi, sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesi adına kanunların var olduğundan ve spor ahlakına aykırı yapılan eylemler karşı cezai işlemler uygulanacağının altını çizerek şunları şöyledi:



Stadyumda biz yönetim istifa diyebiliriz, devlet istifa diyebiliriz, hakem istifa diyebiliriz. Farklı farklı bel altı hakaret edebiliriz. Evet bunların hepsini yapılabilir, özgürüz. Ama bunların bir cezai işlemi vardır. Bu cezai işlemleri müsabaka temsilcileri ve hakem gözlemciler, hakemler belirler, raporunu alırlar. Bu raporlar size geri dönüş olarak seyircisiz oynanma olarak geri gelir veya maç kapatma, tribün kapatma veya futbolcuya başkana ceza, maç cezası gibi cezalar verir. Spor ahlakına aykırı tahrik edici, aşağılayıcı dil, din, mezhep, ırk, cinsiyet, etnik ve siyasi ayrımcılığın altını çizerek söylüyorum. Siyasi ayrımcılığa yönelik sözlerin sarf edilmesi veya bu mahiyette afiş veya pankartların müsabaka alanına veya çevresine asılması tezahürat edilmesi durumlara aleyhine tezahürat edilmesi kesinlikle yasaktır. Şimdi bunlar yapıldığı zaman gerekli kolluk kuvvetleri burada şiddet kanunu göze alarak gerekli kamera görüntüleriyle kolluk kuvvetlerine ulaşılır. Kolluk kuvvetleri bu kişiyle alakalı yasal işlem başlatır. Kulüpler hakkında yasal işlem başlatılır. Seyircisiz oynanmaya cezalara kadar gider. Yani bunların bir bedeli olacaktır.”







"SPORUN İÇİNDE SİYASETİN OLMASINDAN HOŞNUT DEĞİLİZ"

Beşiktaş-Antalyaspor maçında siyah-beyazlı taraftarların depremzedeler adına sahaya oyuncak atılmasından dolayı birlik ve beraberlikten dolayı mutluğu ifade ederek, "Her zaman şunu istiyoruz evet tribünlerde bugün oyuncak atıldı ve inanılmaz hoşuma gitti ve sayfamda paylaştım. Bu birlik ve beraberliğin olmasını canı gönülden istiyorum. Siyasi kimliğimi bir kenara bırakarak konuşuyorum. Biz spor adamları olarak bize dokunulmasını veya sporun içerisinde siyaset olmasından biz hoşnut değiliz. Ülkemizde ne yazık ki her kanaldan bir siyaset bir yerden dokunuyor ne yazık ki. Bence bunların olması etik değil, hoş değil. Muhakkak bu kulüplere bunların cezası olacaktır." ifadelerini kullandı.

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