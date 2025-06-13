AKP'den geri adım! Cezalar iptal ediliyor

Trafikte can kayıplarını önlemek için başlatılan, “trafik güvenliği” projesi ve “sıkı denetim” çalışmaları sonrasında kesilen trafik cezalarına vatandaşlardan büyük tepki görünce konuyla ilgili geri adım geldi.

"SULH CEZA HAKİMLİKLERİNE BAŞVURMALARI DURUMUNDA BU CEZALAR İPTAL EDİLİYOR"

Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre, İçişleri Bakanlığı, seyir hızını düşüren tabelaları incelemek için komisyon kurarken, radar cezaları konusunda CİMER’e gelen yoğun başvurularda haklılık payı görülünce sulh ceza mahkemeleri devreye alındı. Cezaların toplu şekilde iptal edilmesi söz konusu değil fakat vatandaşların dilekçe ile sulh ceza hakimliklerine başvurmaları durumunda bu cezalar iptal ediliyor.

Bu arada hız limit tabelaları ve trafik uygulamalarından kaynaklı sorunları çözmek üzere kurulan komisyon çalışmalarını tamamlayana kadar, Meclis’te bekleyen yeni Trafik Kanun Teklifi, komisyona geri çekilecek. Teklif, komisyon mevcut sıkıntıları giderdikten sonra tekrar gündeme gelecek.

Yeni trafik yasası, TBMM gündeminde yasalaşmayı beklerken gerçekleştirilen bu uygulama vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı yapılan şikayetler sonrası karayollarındaki uyarı levhalarıyla ilgili bir inceleme komisyonu kurdu. Seyir hızını azaltan hız uyarı levhaları gözden geçirilecek, hatalı olanlar düzenlenecek.

Bu arada sosyal medyada birçok uzun yol şoförü ve özel araç sürücüsü yaşanan kaotik durumu anlatan videolar çekip, şikayetlerini paylaştı. Bu durum, siyasi partilerin de gündemine geldi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada, geçen yıl trafik cezaları için 21 milyar lira hedef belirlendiğini ancak 43 milyar lira toplandığını söyledi.

SULH CEZA FORMÜLÜ

Vatandaşlardan gelen bu şikayetler sonrasında sorunu çözmek için kesilen haksız cezaların iptal edilmesi gündeme geldi fakat toplu bir iptal söz konusu olamayacağı için ve bu konu itiraza tabi olduğu için sulh ceza mahkemeleri formülü devreye alındı.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanlığı, 30 Mayıs - 11 Haziran tarihleri arasında 13 gün boyunca, “Yolun sonu bayram olsun” diyerek trafik güvenliğini üst seviyeye çıkarma amaçlı bir proje başlattı. Türkiye’nin dört bir yanında hem şehirlerarası yollarda hem de şehir içinde, 68 bin 829 polis ve jandarma personeli ile trafik denetimleri başlatıldı. Alkol kontrolünün yanı sıra bin 485 mobil radar ile gece-gündüz hız kontrolleri yapıldı. Drone ve helikopterlerle, 6 bin 339 saat havadan denetim sağlandı. Şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslerde 3 bin gizli yolcu ile denetimler gerçekleştirildi. 5 günlük Kurban Bayramı tatilinde 500 bin 704 aracın yüz yüze denetimi yapıldı. 2 bin 688'i otoyollarda, 12 bin 465'i de diğer yollarda olmak üzere günde ortalama 15 bin 153 araca hız nedeniyle cezai işlem uygulandı.