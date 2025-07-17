AKP'den ihraç edildi, erken seçim için Bahçeli'yi işaret etti!

AKP’den ihraç edilen eski İzmir milletvekili Hüseyin Kocabıyık, katıldığı canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kocabıyık, AK Parti içinde ciddi bir rahatsızlık olduğunu belirterek, parti grubunun üçte ikisinin mevcut siyasi yöntemlerden hoşnutsuz olduğunu ifade etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğuna da değinen Kocabıyık, “İmamoğlu özgürlüğüne kavuşmadan terörsüz Türkiye projesi yürümez” dedi. Bu durumun halk nezdinde büyük yankı uyandırdığını belirten Kocabıyık, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin bu gelişmeler karşısında erken seçim çağrısı yapabileceğini öne sürdü.

Hüseyin Kocabıyık şöyle konuştu:

AK Parti'de çok ciddi bir rahatsızlık var. Ben aşağı yukarı 15-20 senedir bu partinin içindeyim. Gazete yazarıyken de bu partiyi çok destekledim. O anlamda da hep arkadaşlıklarımız ve çok düzgün insanlar var. Bunların bazılarıyla temasım devam ediyor. AK Parti grubunun üçte ikisi bu olanlardan rahatsız. Rahatsızlık duyulan temel mesele, kumpas oldu. Yani sen rakibini, siyasi rakibini bir zamanlar sana yapılan yöntemle elimine etmeye çalışıyorsun. Bunun kendilerine yakışmadığını düşünüyorlar. Biz bugüne kadar demokrasi, hukuk demedik mi? İmamoğlu dışarıya çıkmadan, özgürlüğüne kavuşmadan terörsüz Türkiye projesi yürümez. Net olarak söyleyelim. Niçin yürümez? Çünkü hangi araştırmayı yaparsanız yapın İmamoğlu vakası araştırmaya yansıyor. Şimdi bu kadar büyük bir halk topluluğunu peşinden sürükleyen bir adam hapisteyse Devlet Bey bir gün sabah çıkar, “Siz sorumluluklarınızı yerine getirmiyorsunuz. Türkiye'nin bir erken seçime gidip ondan sonra bu meselelerini halletmesi daha doğru bir düşünce olarak kendini göstermektedir” der ve Türkiye'yi bir erken seçime götürür.

HÜSEYİN KOCABIYIK KİMDİR?

Hüseyin Kocabıyık (d. 16 Ocak 1963, Konya), Türk gazeteci, yazar ve siyasetçidir.

16 Ocak 1963'te Konya'da doğmuştur. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türkoloji Bölümü mezunudur. Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden master derecesi almıştır.

53, 54 ve 55. Hükümette Başbakan Başdanışmanlığı, Türk Demokrasi Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği, Analitik Araştırmalar Merkezi Başkanlığı, Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı Genel Sekreterliği, Politika Merkezi Düşünce Kuruluşu Genel Koordinatörlüğü, gazete köşe yazarlığı ve medya temsilciliği görevlerinde bulunmuştur. TBMM 25.ve 26 dönem İzmir milletvekilidir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

2018 ile 2022 yılları arasında Uşak valiliği yapan Funda Kocabıyık ile evlidir. Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasından sonra yaptığı sosyal medya paylaşımı nedeniyle üyesi olduğu Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından kesin ihraç istemiyle disipline gönderildi. 26 Mart 2025 tarihinde ihraç edildi.