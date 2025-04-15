AKP'den imza çıkışı: CHP kapatılsın diye kampanya başlatalım

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Karabük’te gerçekleştirdiği ziyaretler sırasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in söylemlerine yanıt verdi. Özel’in sokağa çıkma çağrılarını eleştiren Turan, “Sokak acziyettir, beceriksizliktir. Siyaset Meclis’te, kürsüde yapılır. Sokağa davet etmek ülkeye zarar verir.” dedi. Turan, Özel’in bu söylemlerle yalnızca kendi koltuğunu sağlamlaştırmaya çalıştığını iddia etti.

“SAVAŞ VE SOKAK ÇAĞRISI NE DEMEK?”

AKP Karabük İl Başkanlığı’nda konuşan Turan, Özgür Özel’in grup toplantılarındaki üslubuna ve sokağa davet söylemlerine tepki gösterdi. “Savaş lafı olacak iş mi? Kimle savaşıyorsun? Siyaset mitinglerde, Meclis’te yapılır. Sokağa çağırmak ne demek? Türkiye’nin geçmişinde sokak olaylarının nelere mal olduğunu hepimiz gördük,” diyerek Özel’in muhalefet tarzını eleştirdi. Turan, geçmişte Adnan Menderes, Erbakan ve Erdoğan’ın zor dönemlerde sokağa değil, hukuka ve sabra vurgu yaptığını hatırlattı.

“ÖZGÜR ÖZEL’İN TEK DERDİ KOLTUĞUNU KORUMAK”

Turan, Özgür Özel ile TBMM’de 10 yıl birlikte çalıştığını belirterek, “Özgür Bey’in şu anki tek amacı kendi pozisyonunu sağlamlaştırmak. Ne CHP’yi büyütme derdi var ne de Ekrem İmamoğlu’nun başarısı umurunda. Sadece kendi tabanına şirin görünmeye çalışıyor.” dedi. Özel’in söylemlerinin CHP’nin tarihine ve Atatürk’ün mirasına uymadığını savunan Turan, bu yaklaşımın partiyi marjinal bir çizgiye taşıdığını öne sürdü.

BİZ DE CHP KAPATILSIN DİYE KAMPANYA BAŞLATALIM

CHP’nin Ekrem İmamoğlu için başlattığı imza kampanyasını “abes” olarak nitelendiren Turan, “İmza kampanyasıyla adam mı salınır? Biz de CHP kapatılsın diye kampanya başlatalım, olur mu? Her şeyin bir usulü var,” diyerek tepkisini dile getirdi.

Ayrıca, CHP’nin bazı markalara yönelik boykot çağrılarını da eleştiren Turan, “Ezbere boykot olmaz. Hangi marka yabancı, hangi marka yerli, bilmeden konuşuyorlar. Bu anlayışla parti yönetilemez,” dedi.