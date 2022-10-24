24 Ekim 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

AKP'den istifa eden soluğu orada alıyor

AKP cephesinden art arda gelen istifalar gündemdeki sıcaklığını korurken, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine az bir süre kalmışken, iktidar partisinin tüm kademelerinden muhalefete geçiş hız kazandı.

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 15:04
Takip Et

AKP'den istifa eden soluğu Millet İttifakı'nda alıyor

AKP'den istifa eden soluğu orada alıyor
+
Aa
-

Türkiye’nin dört yanında AKP’den istifa haberleri gelmeye devam ederken, milletvekili olan ya da geçmişte bu görevi üstlenmiş olan AKP'li isimler, istifa edip İYİ Parti ya da CHP’ye katılıyor.

Son iki yılda yaşanan ‘rozet’ değişimlerinden en dikkat çekeni AKP Balıkesir eski Milletvekili, Erdoğan’ın özel kalem müdürü Turhan Çömez’in İYİ Parti saflarına katılması oldu.

Yine iki dönem MHP’den belediye başkanlığı yapan ve AKP’den 22. Dönem Erzincan Milletvekili olan Talip Kaban’ın da parti rozetini Akşener taktı.

Tarım ve Orman eski Bakanı ve Şanlıurfa Milletvekili Eşref Fakıbaba da çarşamba günü İYİ Parti rozetini takacak. Böylece 20 yıllık AKP iktidarında ilk kez bir isim hem partisinden hem de vekillikten istifa ederek muhalefet sıralarına geçmiş olacak.

AKP’de milletvekilliği yapan 3 isim de CHP’ye katıldı. İlk katılan isim Hakkari eski Milletvekili ve Sağlık Bakanlığı eski Müsteşarı olan Rüstem Zeydan oldu. Daha sonra Ağrı eski Milletvekili Naci Aslan ve Hakkari eski Milletvekili Fehmi Öztunç da CHP rozeti takan isimler arasına katıldılar.

BOZDAĞ YAZIP YAZIP SİLDİ

Ahmet Eşref Fakıbaba’nın açıklamalarına göndermede bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Ak Parti’den ayrılanlardan bazılarının istifalarını, ahlaki değerlerle izah etmeleri, hakikati gizlemeye de örtmeye de yetmez. Görünen o ki istifalar; nefsi, şahsi ve hesabi sebeplere müstenittir. Ahlak; nefsi ve hesabi olan hiçbir şeye kılıf olmaz/olamaz.” dedi. Ancak Bozdağ paylaşımını kısa bir süre sonra sildi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

yusuf
24.10.2022 16:33
akp den kaçanlara neden oy verecez ? bizim derdimiz bu akp zihniyetini yıkmak iken bu adamlara iyi parti ve chp çatısı altında neden oy verelim size oy vereceme tkp oy veririm daha iyi  
 
yusuf
24.10.2022 16:30
gemi batarken gemiden ilk kaçanlar farelerdir bunlarda akp den aday olma şansı bulunmayanlar kendilerine yeni bir anbar arıyorlar alıştılarya bol bol haram yemeyee  
 
hanefi
24.10.2022 16:12
kendi partisine gelirse ahlaki, kendi partisinden başka partiye giderse ahlaki değil.  
 
TÜM YORUMLAR (14)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP'li isim istifa ettiğini açıkladı. Peş peşe gelen haberlere bir yenisi daha eklendi
1
﻿AKP'li isim istifa ettiğini açıkladı. Peş peşe gelen haberlere bir yenisi daha eklendi
﻿AKP'li isim istifa ettiğini açıkladı. Peş peşe gelen haberlere bir yenisi daha eklendi
﻿ Fabrikada üretime ara verildi. Binlerce çalışan zorunlu yıllık izin kullanacak
2
﻿ Fabrikada üretime ara verildi. Binlerce çalışan zorunlu yıllık izin kullanacak
﻿ Fabrikada üretime ara verildi. Binlerce çalışan zorunlu yıllık izin kullanacak
﻿Macaristan da onayladı. Tüm gözler Türkiye'ye çevrildi
3
﻿Macaristan da onayladı. Tüm gözler Türkiye'ye çevrildi
﻿Macaristan da onayladı. Tüm gözler Türkiye'ye çevrildi
﻿Galatasaray'dan açıklama: Bu ligi bitirtmeyiz
4
﻿Galatasaray'dan açıklama: Bu ligi bitirtmeyiz
﻿Galatasaray'dan açıklama: Bu ligi bitirtmeyiz
﻿Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, Erdoğan seçimi kazanırsa ne olacağını açıkladı
5
﻿Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, Erdoğan seçimi kazanırsa ne olacağını açıkladı
﻿Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, Erdoğan seçimi kazanırsa ne olacağını açıkladı
﻿Görevini kötüye kullanan doktor açığa alındı
6
﻿Görevini kötüye kullanan doktor açığa alındı
﻿Görevini kötüye kullanan doktor açığa alındı
﻿İstinye Üniversitesi personel alacak
7
﻿İstinye Üniversitesi personel alacak
﻿İstinye Üniversitesi personel alacak
﻿Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 56 gözaltı
﻿Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 56 gözaltı
﻿Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 56 gözaltı
﻿Aracının motoruna 26,5 kilogram uyuşturucu sakladı, yakayı ele verdi
﻿Aracının motoruna 26,5 kilogram uyuşturucu sakladı, yakayı ele verdi
﻿Aracının motoruna 26,5 kilogram uyuşturucu sakladı, yakayı ele verdi
﻿İstanbul’da silahlı saldırgan dehşeti kamerada: Özel harekat polisi operasyonla yakaladı
﻿İstanbul’da silahlı saldırgan dehşeti kamerada: Özel harekat polisi operasyonla yakaladı
﻿İstanbul’da silahlı saldırgan dehşeti kamerada: Özel harekat polisi operasyonla yakaladı
﻿Dünyanın en eski yıldız haritası keşfedildi
﻿Dünyanın en eski yıldız haritası keşfedildi
﻿Dünyanın en eski yıldız haritası keşfedildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.