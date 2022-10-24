AKP'den istifa eden soluğu orada alıyor

Türkiye’nin dört yanında AKP’den istifa haberleri gelmeye devam ederken, milletvekili olan ya da geçmişte bu görevi üstlenmiş olan AKP'li isimler, istifa edip İYİ Parti ya da CHP’ye katılıyor.

Son iki yılda yaşanan ‘rozet’ değişimlerinden en dikkat çekeni AKP Balıkesir eski Milletvekili, Erdoğan’ın özel kalem müdürü Turhan Çömez’in İYİ Parti saflarına katılması oldu.

Yine iki dönem MHP’den belediye başkanlığı yapan ve AKP’den 22. Dönem Erzincan Milletvekili olan Talip Kaban’ın da parti rozetini Akşener taktı.

Tarım ve Orman eski Bakanı ve Şanlıurfa Milletvekili Eşref Fakıbaba da çarşamba günü İYİ Parti rozetini takacak. Böylece 20 yıllık AKP iktidarında ilk kez bir isim hem partisinden hem de vekillikten istifa ederek muhalefet sıralarına geçmiş olacak.

AKP’de milletvekilliği yapan 3 isim de CHP’ye katıldı. İlk katılan isim Hakkari eski Milletvekili ve Sağlık Bakanlığı eski Müsteşarı olan Rüstem Zeydan oldu. Daha sonra Ağrı eski Milletvekili Naci Aslan ve Hakkari eski Milletvekili Fehmi Öztunç da CHP rozeti takan isimler arasına katıldılar.

BOZDAĞ YAZIP YAZIP SİLDİ

Ahmet Eşref Fakıbaba’nın açıklamalarına göndermede bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Ak Parti’den ayrılanlardan bazılarının istifalarını, ahlaki değerlerle izah etmeleri, hakikati gizlemeye de örtmeye de yetmez. Görünen o ki istifalar; nefsi, şahsi ve hesabi sebeplere müstenittir. Ahlak; nefsi ve hesabi olan hiçbir şeye kılıf olmaz/olamaz.” dedi. Ancak Bozdağ paylaşımını kısa bir süre sonra sildi.