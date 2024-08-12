AKP'den Kılıçdaroğlu açıklaması. Erdoğan davet etti mi?

CHP’nin eski Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından davet gönderildiği ilişkin çıkan iddialara AKP’den açıklama geldi. AKP Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada söz konusu iddiayı yalanladı.

Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanımız tarafından Kılıçdaroğlu'na gönderilmiş bir mesaj yoktur, bu bilgi doğru değildir. Bu beyan doğru bir beyan değildir. Herhangi bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından bahsedildiği şekilde bir mesaj gönderilmemiştir. Herhangi bir görüşme, buluşma, konuşma için bir mesaj iletilmemiştir. Bu mesele doğru değildir" şeklinde konuştu.

CAN ATALAY OTURUMUNA KATILACAKLAR MI?

Çelik, TBMM Başkanlığı'nın Can Atalay kararı hakkında ise "Meclis Başkanımızın çağrısı var, bugün akşam ve yarın AK Parti olarak biz bu konuyu ele alacağız, değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.