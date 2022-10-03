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  • AKP'den Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü açıklamasına yanıt: Ya hakiki özür dileyin ya da sükut edin

AKP'den Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü açıklamasına yanıt: Ya hakiki özür dileyin ya da sükut edin

AKP’li Özlem Zengin, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları sonrası “Onca yıl milyonlarca kadının hayatını mahvettikten sonra ya hakiki özür dileyin ya da sükut edin" paylaşımında bulundu.

Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi - 23:46
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AKP'den Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü açıklamasına yanıt: Ya hakiki özür dileyin ya da sükut edin

AKP'den Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü açıklamasına yanıt: Ya hakiki özür dileyin ya da sükut edin
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü ile ilgili kanun teklfi açıklamasına AKP’den ilk tepki geldi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, sosyal medya hesabından konuya ilişkni bir paylaşımda bulundu.

Zengin, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye’de kanunsuz hukuksuz yaratıcısı icracısı iknacısı olduğunuz “Başörtüsü” yasakları size rağmen nihayet bulmuştur. Onca yıl milyonlarca kadının hayatını mahvettikten sonra ya hakiki özür dileyin ya da sükut edin"

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Misafir
3.10.2022 23:49
Ya bırakın Allahaşkına, samimi bir adımı dahi reddedip manipüle ediyor sonra da mağdurum da mağdurum diye bağırıyorsunuz. Bir tek sizin dediğiniz ve yaptığınız mı doğru? Görüyoruz.  
 
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