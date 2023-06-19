AKP'den kira zammı açıklaması

Yüksek enflasyon sonucunda artan konut kiraları vatandaşın belini bükerken "tavan oran" uygulaması ile fahiş kira artışlarına sınırlama getirildi.

Konut kira sözleşmesi bitimini takip eden dönemde yenilenecek ise en fazla yüzde 25'lik zam uygulanabiliyor. Seçim öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve iktidardan isimler, bu temmuz ayında bitecek olan tavan oran uygulamasının devam edeceğini dile getirmişti.

"YÜZDE 25 ARTIŞ SINIRI DÜZENLEMESİ UZATILACAK"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kira artışına sınırlamaya ilişkin açıklamalarda bulunurken "Kiralara getirilen yüzde 25 artış sınırı düzenlemesi uzatılacak, çalışıyoruz" dedi.

Bakan Tunç, düzenlemenin 1 Temmuz öncesinde yetişmemesi durumunda, 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacağını söyledi.

2022 HAZİRAN'DA KABUL EDİLMİŞTİ

TBMM Genel Kurulu'nda konut kira artışlarının bir önceki kira yılına ait bedelin yüzde 25'ini geçmemesine ilişkin düzenleme 2022 Haziran ayında kabul edilmişti.

Düzenlemeyle birlikte kira bedeline ilişkin anlaşmaların, bir önceki kira yılına ait kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyeceğine karar verilmişti.