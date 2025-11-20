TBMM Milli Kardeşlik, Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı oylamasından önce AKP grubu kapalı toplantısını gerçekleştirdi.

AKP'nin kapalı grup toplantısı öncesi MHP'li Feti Yıldız ve Erkan Akçay, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler'le bir araya geldi.

Komisyonun İmralı ziyaretini gündemine alacağı toplantıdan önce AKP'nin komisyon üyeleri Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında toplandı.

'İMRALİ'YA GİDİLMESİNE OLUMLU BAKTIĞIMIZI DEĞERLENDİRDİK'

Güler, yapılan toplantıdan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

'İmralı'ya gidilmesine olumlu baktığımızı değerlendirdik' diyen Güler, 'Komisyonda İmralı'ya gitme kararı çıkarsa AKP'li hangi üyenin gideceği ise henüz belli değil' dedi.