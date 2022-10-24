Erdoğan'ın programına muhalif gazeteciler çağrıldı. Kullanılma miadı dolan gazeteciler panikte. AKP'den muhalif gazeteci açılımı

Gazeteci Çağlar Cilara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023’teki seçim programı olan ‘Türkiye Yüzyılı’ için düzenlenecek programa, kendisi de dahil birçok muhalif gazetecinin davet edildiğini dile getirdi.

“Uzun yıllar sonra bir ilk yaşanıyor” diyen Cilara Tiwtter hesabından yaptığı paylaşımında, “Cuma günü Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılacağı ‘Türkiye Yüzyılı’ programına muhalif gazeteciler de davet edildi” fadesini kullandı.

AKP’den arayarak kendisinin de davet edildiğini söyleyen Cilara, İsmail Saymaz, Özlem Gürses, İlker Karagöz, Yavuz Oğhan, Deniz Zeyrek gibi isimlerin de programa çağrıldığını öğrendiğini söyledi.

Cilara, muhalif gazetecilerin çağrılmasıyla ilgili, “Anlaşılan AK Parti’nin iletişim stratejisi değişiyor. Bakalım o gün neler yaşayacağız?” diye sordu.