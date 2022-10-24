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Erdoğan'ın programına muhalif gazeteciler çağrıldı. Kullanılma miadı dolan gazeteciler panikte. AKP'den muhalif gazeteci açılımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023 seçim planlarını anlatacağı programa Çağlar Cilara, İsmail Saymaz, Özlem Gürses, İlker Karagöz gibi muhalif olarak bilinen gazeteciler de çağrıldı.

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 15:55
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AKP'den muhalif gazeteci açılımı. Kullanılma miadı dolan gazeteciler panikte. Erdoğan'ın programına muhalif gazeteciler çağrıldı

Erdoğan'ın programına muhalif gazeteciler çağrıldı. Kullanılma miadı dolan gazeteciler panikte. AKP'den muhalif gazeteci açılımı
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Gazeteci Çağlar Cilara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023’teki seçim programı olan ‘Türkiye Yüzyılı’ için düzenlenecek programa, kendisi de dahil birçok muhalif gazetecinin davet edildiğini dile getirdi.

“Uzun yıllar sonra bir ilk yaşanıyor” diyen Cilara Tiwtter hesabından yaptığı paylaşımında, “Cuma günü Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılacağı ‘Türkiye Yüzyılı’ programına muhalif gazeteciler de davet edildi” fadesini kullandı.

AKP’den arayarak kendisinin de davet edildiğini söyleyen Cilara, İsmail Saymaz, Özlem Gürses, İlker Karagöz, Yavuz Oğhan, Deniz Zeyrek gibi isimlerin de programa çağrıldığını öğrendiğini söyledi.

Cilara, muhalif gazetecilerin çağrılmasıyla ilgili, “Anlaşılan AK Parti’nin iletişim stratejisi değişiyor. Bakalım o gün neler yaşayacağız?” diye sordu.

 

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Abbas
24.10.2022 16:21
Aslında akıllıca bir hareket, anlatımlarını daha geniş kitleye ulaştırıyor, tabi iyi şeyler söylerse ?  
 
NE MUTLU TÜRKÜM DIYENE
24.10.2022 16:20
Gayet normal.çünkü seçimler yaklaşiyor.oy toplamasi lazim  
 
Ck
24.10.2022 16:20
20 senedir çağrılmadınız onurunuz varsa gitmezsiniz  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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